Tesla中國產車用百度地圖V20導航　星媒：緩解北京對數據安全擔憂

美國電動車企特斯拉（Tesla）上線最新的百度地圖車道級導航軟件，意味着特斯拉的全自動輔助駕駛系統在中國的啟用邁出一大步。



百度星期五（6月7日）發布百度地圖V20真車道級導航，特斯拉中國官方微博同日下午宣佈，通過OTA（空中下載技術）上線城市車道級導航功能，在城市道路上使用，可支持街景建築3D渲染和路況大螢幕視覺化。

據《上海證券報》報道，特斯拉所有搭AMD晶片的車型已上線百度地圖V20版。百度地圖稱，V20已實現手機地圖與車載導航系統的深度整合，可向特斯拉車主提供手車一體、城市車道級導航等智能導航體驗。

圖為2018年7月11日，一名女子行經位於中國北京華貿中心購物中心的特斯拉（Tesla）中國總部外陳列室。（Reuters）

特斯拉上線百度地圖導航，意味着兩家公司的合作順利推進。特斯拉行政總裁馬斯克4月閃電訪華，傳出與百度合作的消息。特斯拉不僅將使用百度車道級地圖導航，並獲准利用百度的測繪許可證，在中國公路上收集數據。

這項合作被認為能緩解中國監管層對數據安全的擔憂，為特斯拉的全自動輔助駕駛系統在華落地掃清關鍵障礙。

2023年10月18日，一輛特斯拉（Tesla）Model 3汽車在美國加州恩西尼塔斯（Encinitas）使用自動駕駛軟件（Full-Self Driving，FSD）行駛。（Reuters）

路透社5月底引述知情人士報道，特斯拉中國正準備向有關部門備案其全自動輔助駕駛系統軟件，以便在今年推出這一功能。

多項利好消息下，特斯拉在華的銷量逆勢上漲，5月份超過5萬5000輛，環比增長77%，同比增長30%。此外，5月特斯拉中國新能源乘用車批發銷量（包含出口）達7萬2573輛。

本文獲《聯合早報》授權轉載

