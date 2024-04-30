馬斯克旋風式訪華　成功清除Tesla在中國營運兩大障礙

美國電動汽車巨頭特斯拉（Tesla）首席執行官馬斯克（Elon Musk）4月29日中午搭乘私人飛機離開北京，結束不到24小時的閃電訪華行程。有輿論形容馬斯克此行是分水嶺時刻，據報為特斯拉在華發展清除自動駕駛及數據安全兩項重大障礙，北京也已初步批准特斯拉的全自動駕駛科技在華運營。



馬斯克28日飛抵北京展開未提前宣布的訪問，此行恰逢北京舉辦車展，也是他時隔近一年再次訪華。據彭博社、路透社等報道，馬斯克此行尋求官方批准向海外傳輸駕駛數據，供訓練自動駕駛算法之用，並在中國推出已問世四年的全自動駕駛（Full-Self Driving，簡稱FSD）科技，以扭轉特斯拉下降的收入。

在短暫緊湊的行程中，馬斯克與中國總理李強、中國貿促會會長任鴻斌會見。路透社也引述消息人士披露，中國電池巨頭寧德時代董事長曾毓群星期一曾到訪馬斯克下榻的酒店。寧德時代是特斯拉的主要電池供應商。

2024年4月28日，中國國務院總理李強會見美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）。李強稱，特斯拉在中國的發展堪稱中美經貿合作的成功典範。（央視新聞聯播畫面截圖）

消息人士也披露，特斯拉將與中國互聯網巨頭百度合作，以百度車道級地圖信息為基礎，在中國提供自動駕駛服務，這有望為FSD在華落地掃清關鍵障礙。特斯拉也獲准利用百度的測繪許可證，在中國公路上收集數據。

目前中國僅有包括百度在內的約20家供應商，在自動駕駛功能關鍵地圖模塊方面擁有資質。受利好消息提振，百度星期一在港股價一度上漲多達7％。

《華爾街日報》29日引述消息人士披露，中國官員告知特斯拉，北京已初步批准該公司在華推出FSD功能的計劃。

中國外交部發言人林劍同日受詢時並未證實上述消息，僅重申中國高度重視外資企業訴求，切實保護外資企業合法權益，對內外資企業一視同仁、平等相待。

美國證券公司Wedbush分析師艾夫斯評估，馬斯克出人意料的中國行是分水嶺時刻，這可能為FSD打開中國市場，並為特斯拉解鎖真正的黃金機遇。

已問世四年的FSD，是特斯拉智能駕駛輔助系統「Autopilot」的最高級別版本，在美售價800美元（約6,258港幣），或以每月99美元訂閱。不過，中國汽車流通協會分析師鍾師指出，許多中國車企免費或以折扣價提供類似FSD的功能，在中國的特斯拉車主似乎並沒有太大的付費和使用意願。

2023年5月31日，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在離開中國北京一家酒店時乘坐特斯拉汽車。（Reuters）

中國經濟學者、遼寧大學特聘研究員陳波接受《聯合早報》採訪時說，特斯拉在中美貿易戰開打時逆向操作進入中國，成為唯一在華的外資全資車企，三年冠病疫情及地緣政治壓力疊加下仍繼續在華發展。中國因此也願意給予一些特殊待遇，讓特斯拉通過信息安全審核，在安全壁壘方面取得突破。

陳波指出，中國對外資吸引力減弱之際，官方目前樂見包括特斯拉等更多旗幟性、標杆性外企繼續在華紮根，延續甚至擴大經營，以起到很大的示範效應，也因此願意加碼為特斯拉「開綠燈」。

另一方面，中國汽車工業協會28日通報，特斯拉兩個車型通過中國汽車數據安全的四項檢測要求，包括就車外人臉信息等匿名化處理等。

《環球時報》前總編輯胡錫進29日發微博說，特斯拉是唯一符合中國官方規定安全要求的外資車企，這為特斯拉進入中國各地機關單位、央企國企等掃平道路。他認為，這不僅在中國是個突破，對整個世界解決數據安全問題也是轟動性示範。

圖為路透社2024年1月8日拍攝的設計圖片，可見特斯拉（Tesla）標誌被置於電腦主機板之上。（Reuters）

特斯拉汽車數年來被禁止進入中國軍事設施，因擔憂其內置攝像頭收集敏感數據。

陳波分析，中國希望通過向特斯拉加碼開放市場，向外界展示中國汽車生產的完整配套，以及汽車產業的強勁競爭力，同時兌現對外開放市場及加強國際合作的承諾，以及反駁美歐對中國產能過剩的指責。「雖然中國也有很多電車企業，但並沒有因此對特斯拉關上大門。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

