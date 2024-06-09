英媒：Volvo開始把電動車生產業務從中國遷至比利時

隨着歐盟準備針對中國製造的電動車徵收關稅，富豪汽車（Volvo）據報已開始將電動車生產業務從中國轉移到比利時。



彭博社和路透社6月9日引述英國《泰晤士報》報道，匿名消息人士稱，部份銷往英國的富豪車型的生產業務，可能轉移到比利時。

圖為4月29日外交部副部長馬朝旭在歐盟總部與歐盟對外行動署秘書長薩尼諾，舉行中歐外交戰略磋商。(中國外交部)

歐盟委員會2023年啟動針對中國生產的全電動車，進行是否獲得扭曲性補貼的調查工作，進而決定是否徵收額外關稅。

圖為2023年9月10日，德國慕尼黑2023年車展上，人們參觀比亞迪的電動車。(REUTERS）

歐盟預計最早在下星期通知中國電動車製造商，是否將從7月4日起對中國電動車徵收臨時關稅，調高現有10%的進口關稅。

據新華社9日報道，對於公司反映的歐盟對中國電動車發起反補貼調查影響中國汽車公司對歐合作問題，中國商務部部長王文濤呼籲歐方摒棄貿易保護主義，回到對話合作。

2024年6月3日，中國商務部部長王文濤在馬德里與西班牙經濟、貿易和企業大臣奎爾波（Carlos Cuerpo）會面。（中國商務部圖片）

王文濤也說，有關國家對中國不公平競爭的指責完全站不住腳。

本文獲《聯合早報》授權轉載

