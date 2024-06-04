商務部：歐以產能過剩為由對華電動車反補貼調查　屬典型保護主義

6月3日，中國—西班牙經濟工業合作混委會第29次會議在馬德里召開，中國商務部部長王文濤表示，歐方以產能過剩為由對中國電動汽車實施反補貼調查，是典型的保護主義。中方歡迎西班牙企業深耕中國市場，擴大對華投資合作。



會議由王文濤與西班牙經濟、貿易和企業大臣奎爾波（Carlos Cuerpo）共同主持，雙方就推動中西經貿關係高品質發展以及共同關心的歐盟對中國電動汽車反補貼調查、便利兩國人員往來、政府採購、農食產品市場准入等議題深入交換意見。

王文濤表示，中方願與西班牙繼續提升貿易水準，推動雙向投資，加強中小企業對接和協力廠商市場合作，拓寬合作領域，推動多方互利共贏。同時希望西方發揮積極作用，推動歐盟在綠色新能源領域保持理性開放態度。

他強調，歐盟以產能過剩為由對中國電動汽車實施反補貼調查，屬典型的保護主義。所謂產能過剩，過剩的不是產能，而是焦慮；所謂的市場扭曲，扭曲的不是市場，而是心態。希望歐方與中方相向而行，通過對話溝通解決彼此關切。

6月3日，中國—西班牙經濟工業合作混委會第29次會議在馬德里召開。（商務部官網）

而在與奎爾波共同會見西班牙工商代表時，王文濤表示，當前中國正以高品質發展全面推進中國式現代化，加快發展新質生產力，將為包括西班牙企業在內的各國企業提供更廣闊的市場前景。歡迎西班牙企業繼續深耕中國市場，擴大對華投資合作，共用中國廣闊市場機遇。

他指，中國政府致力於打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，鼓勵國內外企業公平競爭、合作發展。商務部也建立外資企業圓桌會議和協調機制，聽取外資企業反映困難問題和意見建議，並會同相關部門和地方共同推動解決。西班牙企業在華遇到困難和問題，歡迎通過上述機制反映，商務部將積極協調解決。