王毅籲以擴員開啟全球南方新紀元　將金磚建成新型多邊合作機制

中共中央政治局委員、外交部長王毅6月10日在俄羅斯城市下諾夫哥羅德出席金磚國家外長會晤時稱，金磚國家以擴員開啟「全球南方」聯合自強新紀元。



根據中國外交部，王毅10日表示：「過去一年，金磚合作有亮度、有速度、強度。我們以擴員開啟全球南方聯合自強新紀元，金磚感召力不斷上升，吸引力持續增強。我們勇立潮頭、相互成就、團結一心，逆風跑出了加速度，金字招牌愈來愈亮，金磚的聲音更有力。」

2024年6月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在下諾夫哥羅德出席金磚國家外長會晤。（中國外交部）

2024年6月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在下諾夫哥羅德出席金磚國家外長會晤。（中國外交部）

王毅指出，立足當下，金磚要在百年變局中站得高、看得遠，目前個別大國重拾冷戰思維，拼湊地緣政治「小圈子」，公然抵制聯合國安理會決議，侵蝕多邊機制權威性，經濟問題政治化、泛安全化甚囂塵上，單邊制裁、科技壁壘有增無減，面對促進世界多極化和維護單極霸權兩種力量的較量，面對經濟全球化和「逆全球化」兩種取向的碰撞，金磚應順應歷史潮流，站在公道正義一邊，作出正確抉擇，放眼未來，「大金磚」要有大擔當、大作為。要充分發揮「大金磚」的戰略意義和政治效應，將金磚打造成基於新興市場和發展中國家、面向全球、開放包容的新型多邊合作機制。

2024年6月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在下諾夫哥羅德出席金磚國家外長會晤。（中國外交部）

王毅稱，為此，一是要堅定對多邊主義的信心，為全球未來發展擘畫新藍圖，二是要堅定維護和平安全的決心，為政治解決熱門議題提供新助力，第三是要堅定開放包容、合作共贏的金磚初心，讓金磚務實合作邁上新階梯。

2024年6月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在下諾夫哥羅德出席金磚國家外長會晤。（中國外交部）

金磚國家外長會晤期間發表《金磚國家外長會晤聯合聲明》。印度外交部網站上發布的聲明稱：「他們（外長們）重申致力於加強金磚國家在政治與安全、經濟與金融、文化與人文交流三個合作方向的戰略夥伴關係結構。」

聲明指出，外長們重申對基於相互尊重和理解、平等、團結、開放、包容和共識的金磚精神的承諾。