荷蘭軍艦東海巡航 中國國防部：荷方侵權挑釁 嚴正交涉
撰文：王海
出版：更新：
一艘荷蘭護衛艦在東海巡航，荷方6月8日批評中國空軍戰機盤旋繞飛，一度接近正執行巡航任務的荷蘭直升機，主張中方舉動造成潛在不安全的局面，中國國防部新聞發言人張曉剛11日回應指，荷蘭在東海巡航屬侵權挑釁，中方的應對合法合理，對荷方的言論表示強烈不滿，並已向其提出嚴正交涉。
荷蘭國防部6月8日表示，當天2架中國戰機在東海國際空域，多次對一艘執行聯合國任務的荷蘭軍艦「特龍普」號（HNLMS Tromp）繞飛盤旋，此外有3架中國戰機及直升機曾貼近該艦的直升機。
「特龍普」號當時正在東海巡邏，以支持聯合國多國聯盟監督對朝鮮海上制裁的執行情況，屬聯合國安理會授權的行動。
國防部新聞發言人張曉剛回應荷方的言論時指，荷方所言顛倒黑白，其侵權行徑欲蓋彌彰。荷海軍「特龍普」號護衛艦艦載直升機侵權挑釁，解放軍東部戰區採取語音警告、起飛戰機等方式予以外逼驅離，完全合法合理，全程專業規範，製造不安全的恰恰是荷方而不是中方。
中方稱荷方謊稱執行聯合國任務，在他國管轄的海空域炫耀武力，製造緊張局面，損害兩國友好關係，又指荷方有關言行性質惡劣，中方對此表示強烈不滿，並已向其提出嚴正交涉。
中方稱，正告荷方嚴格約束海空兵力行動，侵權挑釁必遭中方堅決反制，中國軍隊始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益。
中國戰機東海國際空域繞飛荷蘭軍艦 荷國防部批中方舉動不安全提升能戰能勝能力 東部戰區東海開展導彈快艇實彈訓練航行警告 解放軍罕見於東海展開近3周實彈射擊訓練圍台軍演次日 大陸拖船「聯合啟瑞號」在東海沉沒引議論