荷蘭軍艦東海巡航　中國國防部：荷方侵權挑釁　嚴正交涉

一艘荷蘭護衛艦在東海巡航，荷方6月8日批評中國空軍戰機盤旋繞飛，一度接近正執行巡航任務的荷蘭直升機，主張中方舉動造成潛在不安全的局面，中國國防部新聞發言人張曉剛11日回應指，荷蘭在東海巡航屬侵權挑釁，中方的應對合法合理，對荷方的言論表示強烈不滿，並已向其提出嚴正交涉。



荷蘭國防部6月8日表示，當天2架中國戰機在東海國際空域，多次對一艘執行聯合國任務的荷蘭軍艦「特龍普」號（HNLMS Tromp）繞飛盤旋，此外有3架中國戰機及直升機曾貼近該艦的直升機。

「特龍普」號當時正在東海巡邏，以支持聯合國多國聯盟監督對朝鮮海上制裁的執行情況，屬聯合國安理會授權的行動。

2024年6月8日，中國空軍戰機在東海盤旋繞飛一艘荷蘭軍艦，並一度接近1架正執行巡邏任務的荷蘭直升機。圖為涉事的荷蘭軍艦「特龍普」號（HNLMS Tromp）。（荷蘭國防部網站）

國防部新聞發言人張曉剛回應荷方的言論時指，荷方所言顛倒黑白，其侵權行徑欲蓋彌彰。荷海軍「特龍普」號護衛艦艦載直升機侵權挑釁，解放軍東部戰區採取語音警告、起飛戰機等方式予以外逼驅離，完全合法合理，全程專業規範，製造不安全的恰恰是荷方而不是中方。

中方稱荷方謊稱執行聯合國任務，在他國管轄的海空域炫耀武力，製造緊張局面，損害兩國友好關係，又指荷方有關言行性質惡劣，中方對此表示強烈不滿，並已向其提出嚴正交涉。

中方稱，正告荷方嚴格約束海空兵力行動，侵權挑釁必遭中方堅決反制，中國軍隊始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益。