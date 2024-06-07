提升能戰能勝能力　東部戰區東海開展導彈快艇實彈訓練

解放軍東部戰區海軍某部組織多艘導彈快艇近日多天在東海某海域組織實際使用武器、編隊運動等多課目訓練。據了解，今次訓練是要檢驗武器裝備性能，並進一步提升部隊能戰和勝戰的能力。



央視報道，編隊就報告海區出現可疑目標，迅速調整陣位，組成攻擊和防禦兩個陣型，順利完成艦炮對海射擊後，發現海上不明目標逐漸靠近，快艇隨即展開對海輕武器實彈射擊，隨著多個海上目標被摧毀，編隊便轉入下一個訓練海區。

海軍某導彈快艇大隊隊員李緒鵬向央視表示，湧浪比較大，整艘艇晃動厲害，抓取目標過程中又是橫浪，必須在有限的時間內，完成對目標的跟蹤抓取、參數調整、校對射擊等操作。目的就是在編指規定的時間內完成對目標的摧毀。

報道介紹，順利完成艦炮對海射擊後，光電兵通報發現海上不明目標逐漸向編隊靠近，各艇隨即展開對海輕武器實彈射擊。隨著多個海上目標被摧毀，編隊機動轉入下一訓練海區。航渡期間，編指通報，雷達探測到末制導雷達信號，各艇快速調整好航向航速，再次進入戰鬥狀態。

總結今次演練，各艇依次展開編隊運動、大角度轉向，情報偵察與電子防禦等課目訓練。報道強調，藉由突出指揮控制、人員協同配合、應急情況處置，發現解決疑難雜症，檢驗武器裝備性能的同時進一步提升部隊能戰勝戰能力。