歐洲議會選舉慘敗「豪賭」提前大選　馬克龍三大危機逼身

歐洲議會選舉結束，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）領導的中間派復興黨（Renaissance）遭遇史上最大挫折，面臨政黨大敗，他6月9日宣布解散國會並提前大選。這一舉動看似是重振旗鼓的策略，但也有可能演變成一場政治豪賭，帶來意想不到的後果。



根據2024年歐盟議會選舉結果，法國復興黨得票率僅15.2%，而極右政黨國民聯盟（National Rally，RN）得票率約32%。

2024年6月10日，法國總統馬克龍出席在法國舉行的活動。（Reuters）

6月9日，馬克龍親在票站投票。（Reuters）

有分析指，雖然極右翼政黨可能會獲得更多議席，但未必能贏得多數議席，這意味着下一屆議會可能會比現任議會更加混亂和無效。也有文章指出，馬克龍的政治豪賭可能會帶來他始料未及的結果。

馬克龍下台？

倘若馬克龍的選舉豪賭失敗，馬克龍很可能要引咎辭職。

巴德拉成法國總理？

如果國民聯盟在大選中贏得絕對多數席位，馬克龍將被迫任命其黨魁巴德拉（Jordan Bardella）擔任總理。雖然馬克龍沒有憲法義務這樣做，但如果他拒絕，新政府很可能會面臨不信任投票，導致政府無法運作，最終迫使馬克龍任命符合議會多數意見的政府。

國民聯盟目前在國民議會擁有88個席位，要獲得絕對多數需要增加到289個席位。雖然任務艱巨，但並非不可能。今年早些時候的一項民調顯示，如果提前舉行選舉，國民聯盟可能會獲得243到305個席位。

圖為2024年6月9日，歐洲議會選舉投票結束後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron) 發表電視演說。（Reuters）

治理難題更嚴峻？

自2022年以來，只有250席的馬克龍政府一直生活在不信任投票的威脅之下，因為它距離絕對多數還差幾十個席位。

在過去2年，馬克龍和總理博爾內（Elisabeth Borne）利用憲法工具，在沒有議會投票的情況下通過包括飽受爭議的養老金改革在內的關鍵議案。

隨着極右翼勢力的崛起與法國左翼政黨可能形成一個新的聯盟，即將到來的選舉可能會導致國民議會更加分裂，沒有形成明確多數的希望。在法國，跨越意識形態界限的聯盟很少見，因此治理難題可能會更加嚴重。