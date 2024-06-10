歐洲議會選舉極右翼大有斬獲　馬克龍提早國會選舉　被指政治豪賭

法國執政黨在6月9日結束的歐洲議會選舉中支持率遠低於極右翼政黨，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）9日晚宣布解散國民議會，並在6月30日和7月7日分兩輪舉行新的議會選舉。



五年一次的歐洲議會選舉6日至9日舉行，包括法國在內的大部份歐盟成員國9日投票，法國選民將投票選出81名代表法國的歐洲議會議員。

法國多家媒體9日晚公布的最新出口民調結果顯示，極右政黨國民聯盟（National Rally，RN）的得票率為32％，在法國政黨中得票第一；馬克龍領導的復興黨（Renaissance）只有約15％，位居第二。

馬克龍當晚發表電視講話說，稱歐洲議會選舉結果「對於捍衛歐洲的政黨來說不是一個好結果」，民族主義者的崛起對法國是一種危險，他不能夠假裝甚麼都沒發生。

他決定將國民議會的未來交給選民通過投票來決定，為此決定解散國民議會，6月30日和7月7日舉行國民議會選舉的兩輪投票。

圖為2024年6月9日，歐洲議會選舉投票結束後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）發表電視演說內容，在極右政黨國民聯盟（National Rally，RN）位於巴黎的總部內播放。（REUTERS/Sarah Meyssonnier）

根據法國埃拉貝（Elabe）民意調查公司9日晚進行的民意調查，52%的法國人支持總統解散國民議會的決定。

國民聯盟領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）則表示，選舉結果具歷史意義，歡迎馬克龍提前選舉，又指他們已經為新的選舉做好準備，如果民眾信任，他們準備好接管權力。

圖為2024年6月9日，歐洲議會選舉投票結束後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron) 發表電視演說，巴黎一個大型投映熒幕正在播放。（Reuters）

圖為2024年6月9日，歐洲議會選舉投票結束後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron) 發表電視演說。（Reuters）

在法國第五共和國歷史上，曾出現過5次總統解散國民議會的情況，以應對政府所面臨的政治危機或社會危機。總統希望通過解散國民議會並舉行新的議會選舉，使執政黨在議會中有機會獲得絕對多數席位。密特朗（François Mitterrand）1981年解散議會屬於這種情況。但未必每一位總統都能如願。

馬克龍領導的復興黨雖然在國民議會的議席領先其他黨派，但未能達到絕對多數，這使得執政黨的改革計劃在國民議會一直受到來自反對派的巨大阻力。此次歐洲議會選舉中執政黨的低支持率，更暴露了執政黨在選民中的「信任危機」。

圖為2024年3月4日，法國國會進行表決。（Reuters）

1995年當選總統的希拉克（Jacques Chirac），1997年為鞏固執政黨在議會中的多數席位，下令解散議會，結果左翼社會黨（Parti socialiste，PS）捲土重來，希拉克只好與社會黨人若斯潘（Lionel Jospin）「共治」5年。為了避免這種僵局，法國2000年通過修憲縮短總統任期至5年，與議員任期相等，一般情況下，新當選總統會獲得議會絕對多數地位，但這種情況來到2022年出現變化，馬克龍第二次連任時，所屬政黨只獲得議會相對多數地位。

以往法國總統解散國會即使冒很大風險，也不會冒「體制風險」行事，對手也是傳統意義上的「共和黨人」，但法國今天的政治格局已出現很大變化，極右翼國民聯盟是法西主要的反對黨。從今次歐洲議會選舉結果看來，國民聯盟在議會選舉中勝算不低，萬一它取勝，現任國民聯盟主席，由馬林勒龐一手提拔的巴拉德（Jordan Bardella）可能出任總理，現時擔任議會黨團主席的馬林勒龐則以2027年的總統選舉為目標。