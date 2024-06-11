歐洲議會選舉｜「免費」遊日惹議　百萬YouTuber素人高票當選議員

歐洲議會選舉6月9日落幕，來自塞浦路斯（Cyprus）的百萬級YouTube網紅Fidias（全名Fidias Panayiotou帕納約圖希）在歐洲議會選舉中以獨立候選人身份當選。



根據英國廣播公司（BBC），這名24歲的年輕人自稱是「專業錯誤製造者」，他的網絡惡作劇涵蓋嘗試擁抱包括美國富豪馬斯克（Elon Musk）在內的100位名人，以及在一個棺材裏待足一週。

帕納約圖希在Youtube擁有超過超過260萬名訂閱者，儘管沒有政治經驗，但他獲得19.4%的選票，位列第3。他對此表示：「發生的事情令人震驚，簡直是奇蹟。」

他2023年因一段在日本「逃票」的影片引發爭議而被迫道歉。在這段影片中，他通過躲進廁所和假裝生病來逃避車費，並假裝是五星級酒店住客來偷吃早餐。這段影片獲得數百萬的點擊量，同時引發日本民眾的憤怒。

來自塞浦路斯（Cyprus）的百萬級YouTube網紅Fidias（全名Fidias Panayiotou帕納約圖希）2023年在日本因一段「逃票」的影片引發爭議而被迫道歉。在這段影片中，他通過躲進廁所和假裝生病來逃避車費，並假裝是五星級酒店住客來偷吃早餐。這段影片獲得數百萬的點擊量，同時引發日本民眾的憤怒。（Youtube@Lord-SHDW）

來自塞浦路斯（Cyprus）的百萬級YouTube網紅Fidias（全名Fidias Panayiotou帕納約圖希）2023年在日本因一段「逃票」的影片引發爭議而被迫道歉。在這段影片中，他通過躲進廁所和假裝生病來逃避車費，並假裝是五星級酒店住客來偷吃早餐。這段影片獲得數百萬的點擊量，同時引發日本民眾的憤怒。（Youtube@Lord-SHDW）

帕納約圖希1月宣布參選時，在塞浦路斯電視台Alpha Cyprus上露面，當時身穿運動鞋、短褲、西裝外套和3條領帶。

他承認自己從未投票，對政治和歐盟知之甚少，但他不能再繼續忍受「書呆子」在布魯塞爾的統治。