日本藏壽司之亂再起？男子示範「免費吃壽司」秘技　影片瘋傳捱轟

日本知名連鎖迴轉壽司店「藏壽司」近日再度爆出爭議事件！



有一名日本男子日前在社群媒體上傳一段影片，內容為他在藏壽司用餐時，意外找到了一個計盤bug，只要能夠掌握一個「投盤」技巧，便可享受到「白吃一盤」的福利。

不過，影片曝光後卻立刻引來眾人撻伐。

點圖放大看看該男子「免費吃壽司」的方法：

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日本藏壽司近日為了降低人工計盤的疏失機率，特別改用系統計算的方式來回收餐盤。

對此，就有一名日本男子在某天用餐時發現，只要「投盤速度」夠快，系統就可能偵測不到盤子。

從影片中也可以發現，該男子將盤子迅速投入回收槽後，系統顯示的食用盤數的確沒有更動。

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這部影片曝光後，已在網路上吸引逾千萬人觀看、轉傳。不過，網友們也嚴厲譴責此行為，並提醒眾人千萬別以身試法：

「又是個可能引發模仿亂象的事情」

「一盤壽司又不貴，幹嘛不好好計盤」

「我不相信調監視器會抓不到人」

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另外，也有一些網友坦言，許多消費者會在吃迴轉壽司時「藏盤」，藉此減少花費。

日本藏壽司目前並未對此事發表看法，也尚不曉得該男子是否有在事後主動向店家提出此bug的隱憂。

不過，也有一派網友建議，藏壽司應儘速改善計盤系統，並呼籲社會大眾千萬不要「模仿犯罪」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】