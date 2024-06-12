哈馬斯已回應以色列提出加沙停火建議　美國：正評估

美媒Axios記者6月11日引述兩名消息人士報道，巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）已經就以色列提出的加沙停火及釋放人質協議，向協調談判的卡塔爾和埃及作出正式回應。不過該名記者在社交平台X的帖文就沒有透露細節。



哈馬斯一名官員之後向路透社證實報道，稱重申該組織的立場是所有協議需包括以色列停止攻擊巴勒斯坦人、以軍撤出當地、重建加沙及達成嚴肅的交換囚犯。

哈馬斯及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰聯盟（Palestinian Islamic Jihad，PIJ）發表聯合聲明，表示「準備積極」達成結束加沙戰爭的協議。

對於哈馬斯的聲明，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）稱，美國認為哈馬斯的回應有幫助，並指華府官員正為此進行評估。

央視新聞同日較早指，哈馬斯高級官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）表示，該組織接受聯合國安理會關於加沙停火的決議，因為這一決議內容包括以色列對加沙永久停火、全面撤軍和人員交換等。

報道指，祖赫里稱哈馬斯已準備就細節展開談判，並補充說美國有責任確保以色列遵守決議。

聯合國安理會10日通過第2735號決議，呼籲在加沙地帶實現「立即、全面和徹底」停火，以盡早結束已持續8個月的巴以沖突。

決議敦促以色列和哈馬斯「毫不拖延、毫無條件地」全面落實決議。