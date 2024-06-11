聯合國安理會通過支持美國起草以巴停火決議　哈馬斯稱歡迎

聯合國安理會6月10日通過含有美國總統拜登（Joe Biden）的加沙地帶分階段停火計劃的決議。巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas，又稱伊斯蘭抵抗運動）11日發聲明稱，哈馬斯歡迎聯合國安理會在加沙地帶永久停火的決議。



哈馬斯歡迎決議

哈馬斯的聲明稱：「哈馬斯歡迎安理會關於加沙地帶永久停火、從加沙地帶全面撤軍、交換俘虜、重建、流離失所者返回家園、拒絕任何人口變化或縮小加沙地帶領土的決議所包含的內容以及為加沙地帶我們的人民提供必要的援助。」

哈馬斯的文件內容還強調稱，他們願意開始非直接談判，以落實決議中提到的條款。

以色列示威者2024年6月8日晚上在特拉維夫遊行示威，要求以色列政府盡快與哈馬斯達成人質協議（Reuters）

2024年6月8日，以色列軍方成功在加沙營救4名被哈馬斯擄走的以色列人質，他們分別是諾亞（Noa Argamani）、賈恩（Almog Meir Jan）、科茲洛夫（Andrey Kozlov）和齊夫（Shlomi Ziv）。（Reuters）

聲明稱：「哈馬斯希望強調其願意與斡旋兄弟合作，進行非直接談判，以執行這些原則，這些原則符合我們人民和我們抵抗運動的要求。」

聯合國10日以14票贊成、俄羅斯一票棄權的投票結果通過美國起草的以色列-哈馬斯停火決議。

以下是拜登「3階段停火路線圖」要點：

第1階段：停火6週、放人

第1階段包括持續6週的「全面徹底停火」，以色列部隊會從「加沙所有人居地區」撤軍。

哈馬斯將釋放2023年10月7日突襲以色列期間擄走「一定數量」的人質，包括女性、長者和傷者，此外也會歸還部份遭殺害人質的遺體。

拜登說，遭哈馬斯挾持的美國人質在這個階段也會獲釋，而作為交換，數以百計巴勒斯坦囚犯也會被釋放。

巴勒斯坦平民會被允許回到他們在加沙各地的老家，包括加沙北部。

圖為2024年5月8日，以色列軍隊在拉法東部發動進行地面和空中行動後，巴勒斯坦人聚集在一處領取慈善廚房烹製的食物。（REUTERS/Hatem Khaled/File Photo）

人道援助方面，每日進入加沙的貨車會「激增」至600輛，國際社會將提供數以十萬計臨時庇護所和住宅單位。在最初6週期間，以色列和哈馬斯會「針對到達永久結束敵對行為的第2階段必要安排進行磋商」。

拜登指出，若協商持續進行，停火也會隨之延長，居中調停的美國、埃及和卡達將致力確保停火得以延長。

以巴衝突：圖為以軍2024年5月7日發布的照片，顯示以色列軍車在拉法過境點的加薩一側行駛。（Israel Defense Forces/Handout via REUTERS）

第2階段 以軍撤出加沙

以軍在這階段將徹底撤出加沙，持續約6星期。哈馬斯將釋放「所有餘下仍生還的人質」，包括以色列男兵。這一點對哈馬斯來說，一直是導致談判「卡住」的地方。

拜登引述以色列提議內容稱，如雙方守約，就能進而向「永久停止敵對行為」的方向前進。

倘若以巴能達成有意義的停火，戰後百廢待興的加沙將是國際社會需處理的一大問題。圖為2024年4月29日，加沙南部拉法一處被炮彈炸至面目全非。（Reuters）

第3階段：重建加沙

在美國和國際社會支持下，加沙重建和穩定計劃將啟動。他也會和區域夥伴合作，確保這一切會在「不讓哈馬斯重新武裝」的情況下發生。

一名美國高級官員稱，這個階段將耗費3到5年時間。所有遇害人質遺體將在第3階段歸還以色列。

倘發生問題怎辦？

拜登說，要是哈馬斯「未能履行協議中的承諾，以色列可恢復軍事行動」。但他補充說，埃及和卡塔爾會致力讓哈馬斯遵守條款，美國也會對以色列實行監督。