王毅：加快推進中泰鐵路等大項目　早日實現中老泰聯通發展構想

新華社6月11日當地時間6月11日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在下諾夫哥羅德會見泰國外長瑪里（Maris Sangiampongsa.）。



王毅祝賀瑪里履新，表示中泰一家親，彼此是好鄰居、好朋友，兩國之間有着傳統友誼，雙邊合作持續深化，中泰命運共同體建設保持良好勢頭。中方對中泰關係的前景充滿信心，願同泰方加強高層交往，密切各領域合作，加快推進中泰鐵路等大項目，早日實現中老泰聯通發展構想。中方讚賞泰方在台灣等問題上始終支援中方正義立場，支援泰國政府為實現政治穩定、經濟發展、民生改善所作的努力，相信雙方將繼續堅定相互支援。中方願同泰方就國際地區事務保持溝通協調，期待泰方將為推動中國東盟關係發展做出更積極貢獻。中方堅定支援以東盟為中心的行之有效的地區合作架構，願同地區國家一道，排除外部擾，反對集團對立，維護地區和平穩定。

2024年3月1日，中泰正式邁入「免簽時代」。為此，央視新聞記者鄒韻專訪泰他。（央視截圖）

瑪里表示，泰中關係密切友好，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）高度重視發展對華關係。作為外長，我將全力推動泰中關係取得更大發展。泰方希望學習中國經濟發展的成功經驗，加強各領域務實合作，更好實現經濟社會發展。願同中方共同規劃泰中明年建交50周年的慶祝活動，彰顯兩國人民的親密友情。泰方願盡快加入金磚機制，在南南合作中發揮更加積極作用，同中方加強在多邊平台的協調與配合。