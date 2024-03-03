賽塔稱泰國視中國為兄長　大讚「一帶一路」促進區域發展

泰國總理賽塔‧他威信（Srettha Thavisin，又譯社德他）3月1日表示，共建「一帶一路」倡議所帶來的互聯互通極大地促進區域發展。



根據央視，賽塔1日接受專訪時稱，泰國將中國視為兄長，泰中血脈相連，有深厚情誼，經濟往來頻繁，雙邊貿易額巨大。賽塔認為，互聯互通非常重要，因為人與人之間的關係，無論是通過道路、火車還是飛機，如果沒有一個良好的互聯交通系統，是無法順利進行。他認為，中泰可以共同發展，通過增進互聯互通來增進兩國人民的福祉。

賽塔說，中國是過去數年裏對泰國直接投資最多的國家，其中電動汽車產業尤為突出，中國在電動汽車方面有技術優勢，泰國則提供稅收優惠政策，在泰國2023年底的車展，預訂的車輛有40%是新能源汽車，而這40%中的80%是中國的新能源汽車。

2024年3月1日，中泰正式邁入「免簽時代」。為此，央視新聞記者鄒韻專訪泰國總理賽塔·他威信。（央視截圖）

賽塔還提到中國電訊設備商華為。他表示，世界變化得很快，人工智能將會成為最重要的領域之一，數據中心是人工智能發展的重要基礎之一，許多中國企業都尋求在這方面投資，比如說，華為就扮演着很重要的角色，泰方已與華為進行愉快且卓有成效的討論，希望他們在泰國拓展更多業務。

至於打擊跨境犯罪方面，賽塔指，網絡賭博、網絡詐騙，還有電信詐騙，這些犯罪分子是跨境作案，泰方在境內實施抓捕的行動非常成功，但犯罪分子轉移到緬甸、老撾及柬埔寨等國，因此東盟領導人之間展開更緊密的合作是此事成功的關鍵因素。