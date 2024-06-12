外媒：Intel英特爾暫停在以色列投資1950億元建廠計劃

據以色列金融新聞網站Calcalist日前報道，最近幾天，以色列多家供應商收到通知，美國晶片巨頭英特爾（Intel）取消了為該公司建立新工廠所需設備和材料的供應合約。6月11日，路透社和彭博社接連報道稱，英特爾已經暫停了在以色列投資250億美元（約1,950億港元）建新工廠的計劃。



Calcalist了解到，以色列財政部已經知曉英特爾暫停建廠的決定。

報道還稱，除供應合約取消外，英特爾在以色列分公司的幾名高層已將工作轉移到了美國俄亥俄州工廠。為響應拜登政府號召，英特爾近年來先後宣布在亞利桑那州、俄亥俄州等地建設新工廠。

有知情人士向彭博社證實了這一消息。據其中一名知情人士透露，英特爾只是暫時放緩在以色列新建工廠的計劃，目的在於控制成本。由於訊息尚未公開，這些知情人士要求匿名。

英特爾公司位於美國亞利桑那州錢德勒市奧科蒂羅園區（Ocotillo Campus）的新半導體製造廠。（英特爾官網）

就上述傳聞，英特爾回應表示，該公司需要根據不斷變化的時間表調整計劃，但沒有直接提及在以色列的新工廠項目。聲明還寫道：「以色列仍然是我們全球主要的製造和研發基地之一，我們將繼續致力於該地區的發展……我們的決策是基於商業狀況、市場動態和負責任的資本管理。」

自20世紀70年代以來，英特爾已在以色列紮根50年，投資超過500億美元，僱用逾1.1萬名當地員工。目前，英特爾在以色列共有四個開發和生產基地。

去年12月，英特爾宣布將在以色列新建一家價值約250億美元的晶片工廠，以色列將向英特爾提供高達32億美元的補助撥款。新工廠位於以色列南部基耶蓋特（Kiryat Gat），距離加沙地帶僅約42公里。

根據聲明內容，新工廠將於2028年投產，營運至2035年，預計將創造數千個就業機會。英特爾承諾，未來十年將從以色列本土供應商購買價值約166億美元的商品和服務。今年3月，以色列化工集團和私營電站OPC Rotem被曝將投資高達9億美元，為英特爾在新工廠附近建造一座發電廠。

圖為美國晶片商英特爾（Intel）亞利桑那州一間工廠外的標誌，攝於2022年10月2日。（Reuters）

路透社當時報道稱，在這筆交易中，美企表現出對於以色列的大力支持，以色列也為美企提供慷慨優惠。早在去年6月，以色列總理內塔尼亞胡便早早公布英特爾的投資計劃，並將之稱作以色列迄今為止最大的一筆投資，但英特爾方面在半年後才予以證實。

不過，上述消息一經發布，立即引發質疑。另據英國網站「中東觀察」報道，英國「抵制、撤資、制裁」（簡稱「BDS」）組織發言人批評英特爾投資「種族滅絕」國家，並稱該公司在距加沙不遠處建廠的行為，「是將對以色列狂熱意識形態的支持置於財務和信託責任之上」。該組織旨在施壓以色列正確對待巴勒斯坦人，已被以色列官方定義為「反猶太組織」。

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