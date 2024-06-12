法國保守派領袖打破長期禁忌　拉攏極右翼結盟黨內譁然

法國保守派共和黨領袖呼籲在即將來臨的大選中與極右翼結盟，打破保守派長期以來的禁忌，這一消息在共和黨引發震盪並導致混亂。



綜合路透社和《紐約時報》報道，法國共和黨黨魁西奧蒂（Eric Ciotti）接受法國電視台TF1訪問時說：「我們大家講的話是一致的，所以我們都別再製造想像中的反對派了。」

圖為2024年6月11日，法國巴黎，共和黨黨魁西奧蒂（Eric Ciotti）離開共和黨總部。（Reuters）

他也說：「這是我們絕大多數選民所希望看到的。選民告訴我們跟對方『達成一個協議』。」

西奧蒂表態要與馬林勒龐（Marine Le Pen）結盟後，引發了共和黨內部的憤怒回應。

在這之前，在法國主流政黨中從來沒有任何領導人，探討與勒龐領導的極右翼國民聯盟（Rassemblement National，RN），或國民聯盟的前身國民陣線，組成政治聯盟的可能性。

法國極右政黨國民聯盟總統候選人馬林勒龐2024年6月9日在歐洲議會選舉投票結束後在巴黎召開記者會（Reuters）

但放眼整個歐洲，長期被視為極端民族主義的極右翼，面對的障礙正在逐漸消失，各個政黨均已調整立場，而且人們已經形成更廣泛的共識，那就是必須遏制跨越歐盟邊境的大規模非法移民浪潮。

法國極右翼政黨在上周歐洲議會選舉中得票率遙遙領先於執政黨陣營，總統馬克龍（Emmanuel Macron）毅然決定解散國民議會（議會下院），提前在6月底大選，希望制止極右翼上升勢頭。

圖為2024年6月9日，歐洲議會選舉投票結束後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）發表電視演說內容，在極右政黨國民聯盟（National Rally，RN）位於巴黎的總部內播放。（REUTERS/Sarah Meyssonnier）

美國白宮11日說，總統拜登（Joe Biden）將與法國民選領導人合作，無論對方是誰。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）說：「法國是我們最古老的盟友。無論法國人民決定選擇誰來擔任他們的領導人，我們都會一直與法國領導人合作。」

分析師認為，馬克龍提前大選是孤注一擲的豪賭，他要是賭輸，可能徹底失去執政優勢，甚至被迫考慮下台。

法國國民議會選舉的第一輪投票定於6月30日，第二輪投票在7月7日，各政黨只有不到三週時間籌備競選。民意調查顯示極右翼將獲勝，但無法贏得絕對多數。

本文獲《聯合早報》授權轉載

