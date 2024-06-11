歐洲議會選舉｜一文看清議席分布洗牌　誰是贏家贏是輸家

歐洲議會選舉6月9日舉行後，初步結果出爐，極右勢力崛起，以法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等自由派政治人物為代表的黨團復興歐洲（Renew Europe）議席則大減，德國執政黨也在選舉內失利。本文講述議席分布的轉變，還有誰是贏家、誰是輸家。



截至6月11日下午的選舉初步結果，議席分布如下：

歐洲議會選舉6月9日投票後，各黨派議席分配圖（歐洲議會網站）

排名前5的五大黨團：

1. 中間偏右的歐洲人民黨（EPP），預計取186席，較上屆增10席

2. 中間偏左的社會黨人與民主黨人進步聯盟（S&D），預計取135席，較上屆減4席，德國執政社會民主黨是此黨團的構成黨派之一

3. 由法國總統馬克龍等自由派政治人物為代表的復興歐洲（Renew Europe），預計取79席，較上屆大減23席

4. 以意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）為代表的歐洲保守黨和改革主義者黨團（ECR），預計取73席，較上屆增4席

5. 由法國極右翼國民聯盟（National Rally）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）為代表的「身份與民主」（ID），預計取58席，較上屆增9席

根據截至6月11日下午的選舉初步結果，議席分配「洗牌」如下，左為上屆議席分布，右為預計的新一屆議席分布：

歐洲議會選舉：圖為對比上屆議席分布（左）與最新黨派議席分布（右）的圖表（歐洲議會網站）

據歐洲新聞電視台（Euronews） ，這次歐洲議會選舉的贏家與輸家為：

贏家

· 法國的極右翼國民聯盟（National Rally）大勝，並使執政的法國總統馬克龍慘敗

· 中間偏右的歐洲人民黨（EPP）繼續是歐洲議會內最大黨團，預計較上屆增加約10席

· 意大利總理梅洛尼穩坐造王者位置

輸家

· 綠黨在奧地利與德國都失利，且成績遠較預期差

· 屬自由派的復興歐洲（Renew Europe）較上屆損失逾20個議席

· 德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）領導的社會民主黨（Social Democrats）表現不理想，在國內成績還不如極右翼政黨德國選擇黨（AfD）