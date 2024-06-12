歐盟向中國電動車加徵最高38.1%關稅擬7月實施　北京：一意孤行

歐盟委員會（European Commission）6月12日宣布將向中國電動車加徵關稅，針對比亞迪（BYD）、吉利（Geely）、上汽集團（SAIC）等企業的電動車設不同稅率，最高達38.1%。中國商務部12日回應稱，注意到歐方罔顧事實和世貿組織規則，中方對此強烈不滿，中國產業界對此堅決反對。



根據歐方指，措施可能會在7月實施，其中對比亞迪的中國電動車加徵17.4%關稅，對吉利（Geely）的電動車稅率則為20%，對上汽集團（SAIC）電動車的稅率為38.1%。

至於其他配合調查的公司則會面對21%關稅，非配合調查的公司面臨的稅率則為38.1%。

歐盟之前在2023年10月啟動反補貼調查，要求比亞迪、上汽集團、吉利汽車三間中國提供資料協助調查。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）2023年9月指，中國電動車因政府的巨額補貼壓低價格，正扭曲歐洲市場。她指歐盟不會接受市場內部出現扭曲，同樣也不會接受來自外部的扭曲，所以決定針對中國對電動車的補貼啟動調查。

2024年4月25日，參觀者在2024北京車展比亞迪品牌展台參觀。（Reuters）

北京：一意孤行

中國商務部6月12日回應指，中方注意到歐方罔顧事實和世貿組織規則，無視中方多次強烈反對，不顧多個歐盟成員國政府、產業界的呼籲和勸阻，一意孤行，中方對此高度關切、強烈不滿，中國產業界對此深感失望、堅決反對。

商務部指中方敦促歐盟立即糾正錯誤做法，切實落實近期中法歐領導人三方會晤達成的重要共識，通過對話協商妥善處理經貿磨擦，中方將密切關注歐方後續進展，並將堅決採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。

2024年5月4日，參觀者在2024北京車展比亞迪品牌展台參觀。（新華社）

中國會反擊嗎？

根據英國廣播公司（BBC），某種程度而言，中國的反擊已箭在弦上，輿論傳出北京考慮對從歐盟和美國進口的大排量汽車加徵25%汽車關稅，這將影響歐洲生產的高端豪華車的銷售。