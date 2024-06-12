美媒：歐盟將公布對中國電動車加稅　德國促維持「盡可能低」水平

據美國政治新聞網歐洲版「Politico EU」6月11日報道，有知情歐盟官員透露，歐盟委員會預計於當地時間12日通知中國電動車製造商有關即將徵收臨時關稅的消息。與此同時，德國政府被曝正在發起最後努力，加大遊說力度，盡力將關稅保持在盡可能低的水平。



近來，歐盟持續對中國電動車揮舞「關稅大棒」，被曝將在6月初做出徵稅決定。隨後因歐洲議會選舉（也稱「歐洲大選」）在即，又傳出將推遲至7月4日再宣布這一「高度敏感」的決定。

圖為2024年6月9日，德國波茨坦， 總理朔爾茨（Olaf Scholz）在投票站投票。（Reuters）

報道稱，歐盟委員會的兩名不願透露姓名的官員透露，預計於12日通知中國車企徵稅決定。

其中一名歐盟官員坦承，儘管各方都在談論一個「基於證據、符合全球貿易規則」的解決方案，但這是一個「將由包括馮德萊恩在內的最高層做出的政治決定」。

歐洲議會選舉當天，歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)在歐洲人民黨總部發表講話。（Reuters）

Politico EU提到，上述通知發布之際，歐盟處於「令人擔憂」的氛圍之中。首先，歐盟中兩大成員國——法國和德國，在此問題上態度並不一致。其次，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）需要德法支持以確保連任，但德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）均在此次歐洲大選中遭遇慘敗。

法國總統馬克龍領導的前進黨在國內投票中敗予極右國民聯盟（RN)，宣布提前國會選舉。（ Reuters）

據介紹，歐盟目前對所有進口汽車徵收10%的關稅。法國方面希望對中國電動車徵收更高的關稅。法國智庫雅克·德洛爾研究所（Jacques Delors Institute）高級研究員法布里（ Elvire Fabry）聲稱，「20至30%左右的關稅將給歐洲製造商一些喘息空間，以加速在該領域投資，並維持其在歐洲的市場份額」。

同時，一名法國官員否認該決定是出於政治目的，辯稱「這是一項客觀調查，不是政治談判」。

報道指出，德國政府意識到無法避免關稅，現在正努力將關稅保持在盡可能低的水平，理想情況下是中國對歐盟徵收的對等水平，即15%。

2024年4月28日，中國國務院總理李強會見美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）。李強稱，特斯拉在中國的發展堪稱中美經貿合作的成功典範。（央視新聞聯播畫面截圖）

與法國不同，德國汽車製造商在中國市場頗為活躍。施密特汽車研究公司數據顯示，過去10年中，寶馬（BMW）、奧迪（Audi）和平治（Mercedes-Benz）在中國銷售了1,920萬輛汽車，占每家汽車製造商全球銷量的30%至40%。

2024年4月，德國權威汽車經濟學專家、波鴻汽車研究院（ Bochum Car Institute）院長杜登赫費爾（Ferdinand Dudenhoeffer）受訪時指出，中國對全球汽車工業的重要意義在於其在轉型中的先驅作用，「汽車發展的未來在中國，如果帶着保護主義措施面向未來，就會鑄成大錯」。

圖為2023年8月17日，德國柏林，中國電動車製造商蔚來在展廳中展示新款電動車。（Reuters）

隨着中國汽車行業的快速崛起，2023年10月，歐盟委員會宣布對中國電動車「下手」，發起了反補貼調查。外媒此前廣泛報道6月5日為最後期限，屆時歐盟將做出決定，並預先通知涉事企業和歐盟27個成員國。此後，各成員國有四個月的時間來決定是否對中國電動車徵收永久性關稅。

不久後，歐盟又傳出為避免影響6月6日至9日的「歐洲大選」，或將推遲至選舉結束後再宣布決定。

港媒6月4日援引消息披露，有歐盟官員告知中國汽車製造商，預計歐盟委員會將從7月4日起對中國製造的電動車徵收臨時關稅。據報道，中歐雙方人員6月3日在布魯塞爾會面，並就反補貼調查舉行了聽證會，中國企業正是在這次聽證會上被告知此事的，但對方未透露關稅稅率。

中國電動車品牌NIO2024年5月15日在上海車展發布新款電動車（Reuters）

其實，對於歐盟這番保護主義舉措，其潛在的「受益對象」們卻似乎反應平平，甚至還有企業開始擔心這種做法是否會帶來負面影響，損害汽車產業內以及全球供應鏈內的良性市場競爭。

5月8日，寶馬集團董事長齊普策（Oliver Zipse）直言，歐盟此舉堪稱「搬起石頭砸自己的腳」。福斯汽車（Volkswagen）乘用車品牌行政總裁施文韜也警告稱，「（中方針對歐盟）總會有某種報復」。德國平治集團股份公司董事會主席康林松（Ola Kallenius）早前受訪時，則呼籲歐盟下調對華電動車關稅。法拉利（Ferrari ）行政總裁維尼亞（Benedetto Vigna）日前表示，中國車企進軍歐洲市場，對於本地車企來說是「良性競爭」。

寶馬（BMW）集團董事長齊普斯（Oliver Zipse）2023年9月在德國柏林車廠活動上發言（Getty）

港媒也指出，歐盟的做法勢必會激怒中國，導致中方實施反制措施。Politico EU稱，中方反制措施將不限於汽車行業，還可能包括農業和航空業，而這是法國急於保護的兩個敏感行業。如果中方反擊，對馬克龍來說不是好消息，因為他的中間派聯盟剛剛在歐洲大選中慘敗。

2024年3月，英國《泰晤士報》曾刊文批評西方「中國電動車威脅論」，並反駁了歐盟此前針對中國政府向車企提供補貼的指控。文章提到，在發展電動車的多年時間裏，中國曾向其製造商提供了支持，目前已經逐步取消。同時，西方政府也對本國企業提供了激勵措施。

其中，拜登政府通過《通脹削減法案》向美國企業提供了數百億美元補貼。歐盟對新能源汽車財政補貼政策啟動於2019年，並在次年開始加大補貼力度，絕大多數成員國對每輛純電車的平均補貼金額在3,000至6,000歐元（約2.5萬至5萬港元）。不僅如此，歐委會在2024年2月又積極倡議成員國增加對純電車的國家補助。

美國電動汽車製造商特斯拉（Tesla）的電動車在澳洲的銷售下滑，墨爾本出現「特斯拉墳場」，1000輛左右的電動車被晾在空地上曬太陽。（網上圖片）

6月11日，中國外交部發言人林劍表示，這起反補貼調查的實質是貿易保護主義。歐方在調查中存在許多不合理、不合規的做法，指控的所謂「中國補貼項目」也根本站不住腳。林劍說，中方敦促歐盡快終止調查，避免損害中歐經貿合作及產業鏈供應鏈穩定。如果歐方一意孤行，中方絕不會坐視不管，將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。

此外，研究機構榮鼎諮詢（Rhodium Group）近期一項研究表明，鑑於其他市場的關稅更高，低於50%的關稅不太可能阻止所有中國電動車進口，並保護歐盟的汽車行業。榮鼎諮詢稱，歐盟從中國進口的電動車，已從2020年的16億美元躍升至2023年的115億美元，占歐盟電動車進口總量的37%。

「（即便加征關稅），他們可以降低價格，繼續保持競爭力，」歐洲汽車分析師施密特（Matthias Schmidt）如此說道。Politico EU援引數據稱，僅僅在2024年前四個月，中國在歐洲的電動車銷量就增長了23%，達到近12萬輛。

本文獲《觀察者網》授權轉載

