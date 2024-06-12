多國回應歐盟向中國電動車加稅　匈牙利稱屬殘酷懲罰　挪威不跟隨

歐盟委員會6月12日宣布將向中國電動車加徵額外最高38.1%關稅後，歐洲多國相繼發聲，在西班牙、意大利等表達支持後，匈牙利經濟部12日發聲明表達不同意。至於並非歐盟成員國、電動車普及率高的歐洲國家挪威，則稱不會跟隨歐盟這項措施。



根據歐方指，加稅措施擬在大約7月4日實施，其中對比亞迪（BYD）的中國電動車加徵17.4%關稅，對吉利（Geely）的電動車稅率則為20%，對上汽集團（SAIC）電動車的稅率為38.1%。至於其他配合調查的公司則會面對21%關稅，非配合調查的公司面臨的稅率則為38.1%。

全球多國的表態

意大利

意大利工業部長烏爾索（Adolfo Urso）表示「我歡迎歐盟的公布。」

匈牙利

匈牙利經濟部12日發聲明表示「我們不同意歐洲對中國電動車製造商徵收懲罰式關稅的殘酷懲罰」，又指保護主義不是解決辦法。

聲明稱「歐盟應該支援歐洲電動車產業，而不是懲罰式關稅。」

2024年4月25日，參觀者在2024北京車展比亞迪品牌展台參觀。（Reuters）

西班牙

西班牙能源部長里韋拉（Teresa Ribera）稱，若然有發生違反國際貿易規則的情況，必須支持歐盟委員會的提議，「我們有義務支持整個歐洲汽車工業，特別是西班牙工業，使其保持競爭力，現代化、最新的工業，在國際市場上具有重要地位。」

挪威

根據彭博社，挪威財相韋杜姆（Trygve Slagsvold Vedum）稱不會跟隨歐盟向中國電動車加徵關稅的做法。挪威並非歐盟成員國，但屬電動車普及率高的歐洲國家。

中國

中國商務部6月12日回應指，中方注意到歐方罔顧事實和世貿組織規則，無視中方多次強烈反對，不顧多個歐盟成員國政府、產業界的呼籲和勸阻，一意孤行，中方對此高度關切、強烈不滿，中國產業界對此深感失望、堅決反對。

商務部指中方敦促歐盟立即糾正錯誤做法，切實落實近期中法歐領導人三方會晤達成的重要共識，通過對話協商妥善處理經貿磨擦，中方將密切關注歐方後續進展，並將堅決採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。