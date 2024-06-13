泰國法院下週審理賽塔及他信等三大案件 料衝擊政局和金融市場
泰國法院下周將審理三宗備受矚目的案件，其中一宗可能導致總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）被免職，這將加劇聯合政府的不穩定，並且可能進一步打擊泰國的金融市場。
泰國憲法法院星期三（6月12日）指出，會在下星期二（18日）分別審理40名看守上議員聯署請願罷免賽塔的申訴，以及選舉委員會要求解散前進黨的案件。
此前，泰國總檢察署也表明，會在6月18日就前總理他信（Thaksin Shinawatra）九年前發表的涉嫌冒犯君主言論起訴他。換言之，這三宗重大案件都將在下星期二審訊。
泰國憲法法院星期三首次聆審罷免賽塔的請願，但法院當天只要求社德他及聯署請願的40名上議員，在下星期一（17日）提交證人名單及證據，並擇定星期二續審。
憲法法院是在5月23日受理上議員聯署請願罷免賽塔的申訴，他們指賽塔委任曾被判刑的他信前律師披集（Pichit Chuenban）為部長，違反了政治道德。
憲法法院星期三也要求選委會就尋求解散前進黨的請願，在下星期一提交證據。憲法法院今年1月裁定，前進黨大選時承諾修改冒犯君主法，是企圖推翻君主立憲制的行為，已違反憲法。選委會接着在3月向法院提出申請，強制解散前進黨。
至於他信的案件，與他2015年5月海外流亡期間，在韓國接受媒體訪問時暗示，泰王任命的樞密院策劃了2014年5月22日的軍事政變，以推翻他妹妹英祿（Yingluck Shinawatra）領導的政府有關。這番言論被指涉嫌冒犯君主。
保守勢力試圖重掌政局 但為泰黨仍是有用的盟友
賽塔、他信和前進黨都否認了針對他們的指控。分析認為，他信和賽塔接連面對法律問題，顯示保守勢力試圖重掌政局。
新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）客座研究員那邦（Napon Jatusripitak ）告訴彭博社，儘管有所不滿，但他信和為泰黨目前仍是對包括保守勢力在內的當權派有用的盟友，特別是保守派在議會中缺乏強大的影響力，而且也沒有更好的替代選擇來維護他們的利益。
那邦說：「當權派可能會利用當前的局勢從達信的身上榨取更多利益，包括可能讓和他們立場一致的人取代賽塔。」
泰國瑪希隆大學（Mahidol University）副教授潘查達（Punchada Sirivunnabood）則認為，這一連串的法庭案件雖未令國家陷入危機，但肯定會造成政治動盪。「這些案件是在2025年度財政預算案提交審議之際發生，須妥善處理才能不釀成危機。」
本文獲《聯合早報》授權轉載