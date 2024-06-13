泰國法院下週審理賽塔及他信等三大案件　料衝擊政局和金融市場

泰國法院下周將審理三宗備受矚目的案件，其中一宗可能導致總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）被免職，這將加劇聯合政府的不穩定，並且可能進一步打擊泰國的金融市場。



泰國憲法法院星期三（6月12日）指出，會在下星期二（18日）分別審理40名看守上議員聯署請願罷免賽塔的申訴，以及選舉委員會要求解散前進黨的案件。

此前，泰國總檢察署也表明，會在6月18日就前總理他信（Thaksin Shinawatra）九年前發表的涉嫌冒犯君主言論起訴他。換言之，這三宗重大案件都將在下星期二審訊。

圖為2023年9月25日，泰國曼谷國際機場就免簽證入境計劃下首批入境的中國遊客舉行歡迎儀式，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）與中國遊客合照。這個計劃為期5個月。(Reuters）

泰國憲法法院星期三首次聆審罷免賽塔的請願，但法院當天只要求社德他及聯署請願的40名上議員，在下星期一（17日）提交證人名單及證據，並擇定星期二續審。

憲法法院是在5月23日受理上議員聯署請願罷免賽塔的申訴，他們指賽塔委任曾被判刑的他信前律師披集（Pichit Chuenban）為部長，違反了政治道德。

憲法法院星期三也要求選委會就尋求解散前進黨的請願，在下星期一提交證據。憲法法院今年1月裁定，前進黨大選時承諾修改冒犯君主法，是企圖推翻君主立憲制的行為，已違反憲法。選委會接着在3月向法院提出申請，強制解散前進黨。

至於他信的案件，與他2015年5月海外流亡期間，在韓國接受媒體訪問時暗示，泰王任命的樞密院策劃了2014年5月22日的軍事政變，以推翻他妹妹英祿（Yingluck Shinawatra）領導的政府有關。這番言論被指涉嫌冒犯君主。

保守勢力試圖重掌政局 但為泰黨仍是有用的盟友

賽塔、他信和前進黨都否認了針對他們的指控。分析認為，他信和賽塔接連面對法律問題，顯示保守勢力試圖重掌政局。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）客座研究員那邦（Napon Jatusripitak ）告訴彭博社，儘管有所不滿，但他信和為泰黨目前仍是對包括保守勢力在內的當權派有用的盟友，特別是保守派在議會中缺乏強大的影響力，而且也沒有更好的替代選擇來維護他們的利益。

泰國總理他信（Thaksin Shinawatra）2023年8月22日返抵曼谷後，向支持者致謝。（Getty Images）

那邦說：「當權派可能會利用當前的局勢從達信的身上榨取更多利益，包括可能讓和他們立場一致的人取代賽塔。」

泰國瑪希隆大學（Mahidol University）副教授潘查達（Punchada Sirivunnabood）則認為，這一連串的法庭案件雖未令國家陷入危機，但肯定會造成政治動盪。「這些案件是在2025年度財政預算案提交審議之際發生，須妥善處理才能不釀成危機。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

