馬克龍呼籲法國不同政治光譜建立民主聯盟　共同對抗極右翼

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）星期三（6月12日）敦促政治中心兩邊的對手政黨與他一起在即將舉行的立法選舉中建立民主聯盟，對抗馬林勒龐（Marine Le Pen）的極右翼國民聯盟（Rassemblement National，RN）。



路透社報道，馬克龍說：「我不想在2027年把權力的鑰匙交給極右翼。」他指責國民聯盟的政策將使工人和退休人員陷入貧困。

在法國極右翼於歐洲議會選舉中大勝後，馬克龍宣布提前舉行大選。不過，即使國民聯盟在接下來的選舉中贏得多數票，馬克龍仍將繼續擔任總統三年，負責國防和外交政策。但他將失去對國內議程的控制權，包括經濟政策、安全、移民和財政。

馬克龍在新聞發布會上說，如果他的陣營失敗，他不會辭職，也不會與勒龐辯論。他呼籲「許多不承認自己處於極端主義狂熱中的同胞和政治領導人」建立一個執政聯盟，「一個為法國和共和國服務的聯盟」。

法國總統馬克龍領導的前進黨在國內投票中敗予極右國民聯盟（RN)，宣布提前國會選舉。（Reuters）

馬克龍承諾在移民、安全和司法問題上採取更堅定的立場，認為極左翼傾向於反猶太主義會過於「鬆懈」。他說，極右翼的解決方案不會解決問題，只會破壞法國的憲法法治。

馬克龍還譴責了過去幾天的政治交易，稱一些尋求建立「不自然聯盟」的政黨「已經摘下了面具」。

此前，保守派共和黨黨魁西奧蒂（Eric Ciotti）呼籲本黨候選人與國民聯盟結成選舉聯盟。馬克龍說，他「與魔鬼做了交易」。

西奧蒂的協議將拋棄法國主流政黨數十年來阻止極右翼掌權的共識。黨魁們要求星期三晚召開緊急會議，一些人認為西奧蒂的時代已經結束，他將不再是共和黨主席。

本文獲《聯合早報》授權轉載

