中國國務院總理李強抵達惠靈頓　新西蘭舉行歡迎儀式

應新西蘭、澳洲和馬來西亞3國邀請，中國國務院總理李強6月13日至20日將先後訪問3國。李強當地時間6月13日上午抵達惠靈頓國際機場（Wellington International Airport，又譯威靈頓）正式對新西蘭進行訪問。



據新華社6月13日報道，李強抵達機場時，新西蘭衛生部長雷蒂（Shane Reti）和中國駐新西蘭大使王小龍等到場迎接。

李強表示，中國和新西蘭雖然遠隔重洋，但友好交往歷史悠久，彼此之間相知相親。建交50多年來，在兩國領導人的戰略引領下，中新關係始終走在中國同發達國家關係前列。

兩國在貿易、投資、旅遊、科技、人文等領域合作取得豐碩成果，成為不同社會體制、不同歷史文化、不同發展階段國家之間互利共贏的典範。

2024年3月18日，中國外交部長王毅在新西蘭惠靈頓的國會大樓會見時任新西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）。（Reuters）

李強指出，2024年是國家主席習近平對新西蘭進行國事訪問和中新建立全面戰略夥伴關係10周年。這次訪問新西蘭，是為趙續傳統友善、促進互利合作、推動共同發展而來。

他期待同新西蘭領導人和各界人士就中新關係和共同關心的問題深入交換意見，推動兩國各領域交流合作持續深化，打造中新全面戰略夥伴關係升級版。

李強相信在雙方共同努力下，中新關係一定能迎來更美好的明天，更好地造福兩國人民，也為世界和平、穩定、發展、繁榮做出更多貢獻。

2023年6月28日，時任新西蘭總理希普金斯與中國總理李強（不在圖中）在北京人民大會堂會面。（Reuters）

中國外交部6月11日宣布，中國國務院總理李強13日至20日正式訪問新西蘭、澳洲和馬來西亞。

中國外交部發言人林劍表示，李強是應新西蘭總理拉克森（Christopher Luxon）、澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）和馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）邀請，展開訪問行程。

李強將與澳洲總理阿爾巴尼斯舉行第九輪中澳總理年度會晤。