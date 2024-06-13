俄羅斯4軍艦大西洋訓練完畢　抵達古巴哈瓦那灣訪問 ｜多圖

衛衛網6月13日稱，俄羅斯國防部6月12日公布，俄北方艦隊「戈爾什科夫蘇聯海軍元帥」號（Admiral Gorshkov）護衛艦和「喀山」號核潛艇在大西洋完成使用高精度武器的演習並抵達古巴。



該消息稱：「北方艦隊艦艇編隊結束使用高精度導彈武器的演習並抵達哈瓦那港進行非正式訪問。」

該消息指出，演習期間，護衛艦和潛艇艦員演練使用高精度導彈武器。他們為此採用對標定為假想敵艦艇集團和距離超過600公里的海上目標進行計算機模擬的方法。操作員在工作崗位上輸入模擬水面目標的參數，不實際發射導彈摧毀這些目標。為發送目標指示使用從護衛艦升空的卡-27艦載直升機，「喀山」號同時在潛水狀態進行訓練。

俄羅斯國防部2024年6月12日公布，俄北方艦隊「戈爾什科夫蘇聯海軍元帥」號（Admiral Gorshkov）護衛艦和「喀山」號核潛艇在大西洋完成使用高精度武器的演習並抵達古巴。圖為2024年6月12日，鏡頭下到達哈瓦那灣的「喀山」號。（REUTERS/Alexandre Meneghini）

俄羅斯國防部2024年6月12日公布，俄北方艦隊「戈爾什科夫蘇聯海軍元帥」號（Admiral Gorshkov）護衛艦和「喀山」號核潛艇在大西洋完成使用高精度武器的演習並抵達古巴。圖為2024年6月12日，鏡頭下到達哈瓦那灣的「喀山」號。（REUTERS/Alexandre Meneghini）

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俄國防部援引護衛艦艦長海軍中校科諾夫的話稱：「人員動作穩健，標準根據時間框架制定，我給演習評定為優秀。」

「帕申院士」號油輪和「尼古拉・奇克爾」號救生拖船與護衛艦和核潛艇一起抵達哈瓦那。該消息指出，最近數日，艦船船員將參加一系列禮賓活動，將有機會休息和參觀當地景點。

俄羅斯國防部2024年6月12日公布，俄北方艦隊「戈爾什科夫蘇聯海軍元帥」號（Admiral Gorshkov）護衛艦和「喀山」號核潛艇在大西洋完成使用高精度武器的演習並抵達古巴。圖為2024年6月12日，鏡頭下到達哈瓦那灣的「戈爾什科夫蘇聯海軍元帥」號。（REUTERS/Stringer）

俄羅斯國防部2024年6月12日公布，俄北方艦隊「戈爾什科夫蘇聯海軍元帥」號（Admiral Gorshkov）護衛艦和「喀山」號核潛艇在大西洋完成使用高精度武器的演習並抵達古巴。圖為2024年6月12日，鏡頭下到達哈瓦那灣的「戈爾什科夫蘇聯海軍元帥」號，有民眾在岸邊舉機拍照。（REUTERS/Alexandre Meneghini）

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「戈爾什科夫蘇聯海軍元帥」號護衛艦率領的俄北方艦隊艦艇編隊完成跨大西洋航行。「喀山」號核導彈潛艇船員也以下潛狀態完成這一航行。「戈爾什科夫蘇聯海軍元帥」號護衛艦和「喀山」號核潛艇是現代化的高精度導彈武器，包括「鋯石」（Tsirkon）高超音速導彈、「口徑」（Kalibr）巡航導彈和「縞瑪瑙」（Oniks）反艦導彈的載艦。