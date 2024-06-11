俄羅斯欲效法蘇聯重演歷史　但古巴似乎另有盤算

為扭轉烏克蘭在戰場上的劣勢，美國和歐洲一些主要國家加大對烏克蘭的軍售力度，並於近期授權烏克蘭可用受援武器打擊俄羅斯本土目標。

俄羅斯對此非常惱火，普京表示，鑑於美歐援助烏克蘭武器並同意烏克蘭用這些武器打擊俄羅斯本土，俄羅斯也打算賣遠程武器給那些與歐美敵對的國家或地區或武裝組織，讓他們也具有打擊美歐利益目標的能力。

普京做出上述表述不久，俄羅斯「喀山」號核潛艇等四艘艦艇就擬訪問古巴。

當地時間6月6日，古巴媒體報道，包括「喀山」號核動力潛艇在內的4艘俄羅斯艦艇，預計將於12日抵達古巴。

「喀山」號是俄羅斯「白蠟樹-M」（855M型）級攻擊型核潛艇的首艇，滿載排水量約1.38萬噸，潛深520米，最大航速可達31節，主要打擊武器包括魚雷、「口徑」巡航導彈、「瑪瑙」超音速反艦導彈以及「鋯石」高超聲速導彈，可執行反潛、反艦、對陸攻擊以及戰略打擊等任務。

因為古巴和美國關係一直敵對，美國對古巴進行制裁，古巴也把美國視為敵人，俄「喀山」號核潛艇訪問古巴立刻引起媒體關注。

不少人猜測，古巴是不是普京做出上述表態後，第一個獲得俄羅斯遠程打擊武器的國家。如果真是這樣，加勒比地區就熱鬧了！

很多人都記得當年的古巴導彈危機，那是1962年，蘇聯為應對美國在意大利和土耳其部署彈道導彈，在古巴也部署了類似的彈道導彈，結果兩國對抗關係升級，演變為一場世界危機。

古巴導彈危機最終和平落幕。蘇聯駐美大使及外長前往白宮面見甘迺迪。（VCG）

儘管這場危機持續的時間很短，只有1個月零4天，但因為當時美蘇劍拔弩張，都亮出了看家的核武器，威脅要核平對方，仍被視為是核戰爭準備史中的一次重要事件，亦通常被認為是冷戰期間最接近升級為全面核戰爭的一次。

最後，因為美國施加的強大壓力，經過雙方談判，蘇聯赫魯曉夫同意在美國監視下撤出了部署在古巴的攻擊性武器。古巴則開放部分港口的領空，讓美方偵察機低空近距離拍攝中導裝船過程。甘迺迪利用這個機會好好的秀了一把，讓公眾媒體實況電視轉播了這一過程。

古巴導彈危機通常被戰略學界認為是美蘇對抗時美國看破蘇聯不敢與美國一決生死的一個例證，是美蘇對抗的拐點。基辛格就這樣認為。

俄羅斯這次安排「喀山」號核潛艇訪問古巴，顯然是一次非常有想法的訪問。

聯繫普京日前的表態，很明顯是做出一種姿態，一個含蓄的威脅，意思是說「小心我也可以給古巴提供武器，對你美國本土造成威脅」。

但是如今的古巴，顯然不是60年前的古巴了。古巴當局為了與俄保持關係沒有拒絕俄羅斯的訪問，但是為了避免招來麻煩引火燒身，顯然也不想讓美國產生俄羅斯將會重演歷史在古巴部署武器的想像。

因此，在相關消息爆出後，古巴外交部立刻表示，此舉是基於兩國之間歷史友好關係並嚴格遵守國際規則。古巴還強調，這些船隻均未攜帶核武器，且它們的存在「不會對該地區構成威脅」。

縱是俄羅斯欲效法蘇聯，古巴也已經不是原來的古巴了。

（轉自微信公眾號杭子牙）