阿根廷參議院通過爭議改革經濟法案　示威者與警衝突數十傷15被捕

阿根廷參議院6月12日以37票贊成、36票反對通過一項具爭議的改革經濟法案，抗議法案的民眾在國會外示威，期間與警察發生肢體衝突，事件造成數十人受傷，包括至少20名警察。另有15名示威者被捕。



路透社12日報道，法案旨在通過國有企業私有化、給予總統特別權力、刺激投資等，以重振經濟。阿根廷年通脹率接近300%，法案是米萊改革經濟的關鍵，但示威者批評法案會導致失業率和消費價格上升。

圖為2024年6月12日，阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），示威者在國會外遊行。（Reuters）

示威者12日投擲汽油彈與石磚，並且有人縱火，英國廣播公司（BBC）引述目擊者與在野黨議員指，數十名示威者與多名議員要接受治療，又有至少5名在野黨議員受傷送院。

官員指至少20名警察受傷，總統辦公室之後表示，感謝他們鎮壓「企圖發動政變的恐怖分子」。

米萊2023年上台後提出改革，但也掀起不少爭議，包括他精簡公務員隊伍，解僱約5萬名公職人員等。