歐盟對中國電動車加徵關稅　法國白蘭地生產商擔心遭「報復」

路透社6月12日報道稱，法國白蘭地生產商對歐盟上述決定即將帶來的影響「深感擔憂」。法國國家干邑行業協會主席莫里永（Florent Morillon）表示，「我們已經注意到歐盟的決定，我們再次重申，深切關注中國對歐盟白蘭地反傾銷調查的最終結果」。



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公開資料顯示，歐盟是全球最大的白蘭地生產地區，其中對中國出口的白蘭地產品幾乎（99.8%，中國海關數據）都產自法國地區，像保樂力加、人頭馬君度等白蘭地產品在亞洲市場中均收穫了非常可觀的利潤。

今年1月5日，中國商務部貿易救濟調查局曾發佈公告稱，於去年11月30日收到中國酒業協會代表國內白蘭地產業正式提交的反傾銷調查申請，請求對原產於歐盟的進口裝入200升以下容器的蒸餾葡萄酒製得的烈性酒（白蘭地）進行反傾銷調查。商務部根據初步審查結果，決定對歐盟相關白蘭地產品進行反傾銷調查。

目前，該反傾銷調查仍在進行中。

對於歐盟這一舉措，中國商務部新聞發言人12日回應說，歐方罔顧事實和世貿組織規則，無視中方多次強烈反對，不顧多個歐盟成員國政府、產業界的呼籲和勸阻，一意孤行，中方對此高度關切、強烈不滿，中國產業界對此深感失望、堅決反對。