歐盟向中國電動車徵加關稅　歐洲汽車巨頭：負面影響遠超任何好處

歐盟委員會6月12日宣布將向中國電動車加徵額外最高38.1%關稅後，歐洲數間汽車巨頭隨即表態反對，認為關稅的負面影響將超過任何潛在的好處。



自由貿易帶來經濟增長 不應走向保護主義

據路透社12日報道，梅賽德斯-奔馳（Mercedes-Benz）董事會主席康林松（Ola Källenius）表示，德國作為一個出口國，不需要日益增加的貿易壁壘。取消限制、擴大公平自由貿易為德國帶來經濟增長，現在更不應該走向保護主義的道路。

斯泰蘭蒂斯集團（Stellantis）則指出，作為一家全球跨國汽車公司，Stellantis相信全球貿易環境中的自由和公平競爭，並且不支持導致世界趨向分裂對立的措施。

歐洲汽車業界擔心歐盟向中國電動車加稅後，將導致雙方展開貿易戰。圖為2018年6月25日，中歐經貿高層對話在中國北京釣魚台國賓館舉行期間，現場以歐盟旗幟與中國國旗進行佈置，一名出席者在兩面旗幟後方走過。（Reuters）

歐洲純電動車需求疲弱 關稅恐重創汽車業

福士汽車（Volkswagen，又譯大眾汽車）在聲明中表示，反補貼關稅不適合增強歐洲汽車產業的競爭力，尤其是德國和歐洲市場目前對純電動車的需求疲弱，歐委會這一決定的負面影響遠超其潛在的好處，特別是德國汽車行業而言。

德國汽車製造商福士﹙Volkswagen，又稱大眾﹚標誌。圖為2015年9月22日，在印度經銷商拍攝的福士汽車標誌。（REUTERS）

寶馬集團（BMW）行政總裁齊普澤（Oliver Zipse）指出 ，額外進口關稅是錯誤的決定，損害歐洲公司以及歐洲整體的利益。保護主義有可能開始螺旋式上升，關稅導致新的報復關稅，造成孤立而不是合作。

寶馬集團（BMW）行政總裁齊普澤（Oliver Zipse）表示，歐盟委員會的決定損害歐洲公司以及歐洲整體的利益。圖為2023年9月，齊普澤在德國柏林車廠活動上發言。（Getty）

齊普澤稱，從寶馬公司的角度來看，徵收進口關稅等保護主義措施無助於其在國際市場上競爭，自由貿易仍然是公司的指導原則。