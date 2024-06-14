泰國老撾跨境鐵路7月中試行　有助改善連接中國交通

連接泰國和老撾的跨境鐵路將於7月13日及14日試行。新鐵路一旦正式投入運作，將改善兩國與中國之間的交通，促進三國間的貿易和旅遊等行業發展。



泰老鐵路開通意味着，人們可從泰國首都曼谷乘搭火車前往中國首都北京，中途在老撾首都萬象轉搭中老鐵路前往中國南方城市昆明，再轉列車前往北京。

泰老鐵路和中老鐵路是區域鐵路網的重要組成部分，旨在把中國、老撾、泰國、馬來西亞和新加坡連接起來。

中國和老撾之間已開通了高鐵，這為泰國貨物進入萬象並轉運至中國昆明提供了一條高速通道。這條全長1000多公里的鐵路使泰國運往中國的交貨時間縮短至15小時，而以前通過貨車沿着山路運往中國要耗時兩天。

4月9日，老撾龍坡邦，從中老鐵路列車望出車外，可見另一列車運載寫有「中國鐵路」的貨櫃。（Lauren DeCicca/Getty Images）

4月10日，老撾磨丁市，高空拍攝列車駛往磨丁經濟特區。磨丁經濟特區同為中老合作項目，一度成為賭城並滋生罪惡而遭關閉，因中老鐵路通車，刺激了該區的重啟和改造。（Lauren DeCicca/Getty Images）

泰國一直尋求改善與它的第一大貿易夥伴中國的互聯互通，以推動國家經濟增長。泰國政府的數據顯示，去年11個月，泰國對華出口總額接近320億美元，主要是水果和橡膠製品。同期，泰國從中國進口的商品數額為653億美元，主要是電氣設備和機械。

除了貿易，泰中兩國也在建立更緊密的旅遊聯繫。兩國已落實免簽入境對方國家的政策，其中，中國遊客可在泰國免簽停留60天，泰國遊客則可在中國停留30天。

4月8日，老撾萬象，中國遊客在一塊紀念碑前拍照留念。（Lauren DeCicca/Getty Images）

4月9日，老撾磨丁市，磨丁經濟特區一間酒店以「中老友誼」命名。（Lauren DeCicca/Getty Images）

泰老鐵路可將泰國通過老撾與中國連接起來，預計將於2028年投入運作。屆時，將進一步促進三國的旅遊業。

印尼積極爭取中資加快鐵路發展

另一方面，印尼政府正積極爭取中國投資，以加快印尼鐵路發展。交通部代表上周在中國上海舉行的鐵路博覽會上介紹了三個潛在的合作項目，分別是西爪哇省萬隆的城市鐵路計劃、新首都努山達拉的機場列車計劃，以及連接努山達拉和周邊城市的鐵路計劃。

雅萬高鐵：圖為2023年10月2日，印尼「雅萬高鐵」正式啟用，列車停在首都雅加達哈利姆高鐵站。（Reuters）

雅萬高鐵：圖為2023年10月2日，印尼總統佐科維多多在首都雅加達哈利姆高鐵站宣布「雅萬高鐵」正式啟用。（Reuters）

《雅加達郵報》報道，印尼交通部鐵路局局長里薩爾指出，這三個項目是交通部2024年至2029年戰略計劃的一部分，對投資者具有極大吸引力，希望能吸引中資參與建設。

中國是印尼第二大投資來源國，僅次於新加坡；中國則是印尼的最大貿易夥伴。印尼統計局數據顯示，去年印中雙邊貿易額高達1271億美元。

本文獲《聯合早報》授權轉載

