李強晤老撾總理　籲釋放中老鐵路對兩國發展的促進作用

新華社9月16日稱，中國國務院總理李強9月16日下午在廣西南寧會見來華出席第二十屆中國－東盟博覽會的老撾總理宋賽。



李強表示，在習近平總書記、國家主席和通倫（Thongloun Sisoulith）總書記、國家主席戰略引領下，中老命運共同體建設持續向縱深推進。中國始終從戰略高度把握中老關係，願同老方一道，落實好兩黨兩國最高領導人重要共識，緊緊圍繞建設高標準、高質量、高水平的中老命運共同體這條主線，加強發展戰略對接，持續深化各領域合作，共享機遇、共促發展，為兩國人民謀福祉，為維護地區和平穩定作貢獻。

李強指出，中方願同老方繼續高質量共建「一帶一路」，推動中老合作持續提質升級。雙方要進一步釋放中老鐵路對兩國發展的促進作用。中方支持老方提升發展內生動能，願加強各領域合作，進口更多老撾優質產品。加強人文交流，促進兩國人民相知相親，築牢中老友好的社會根基。中方支持老撾明年擔任東盟輪值主席國，願同老方共同推進「五大家園」和中國－東盟命運共同體建設。

宋賽表示，老方感謝中方為老經濟社會發展提供的大力支持，高度評價老中合作取得的豐碩成果。老方堅定恪守一個中國原則，堅定支持中方維護自身核心利益，支持習近平主席提出的各項重要倡議，願同中方加強治黨治國經驗交流，統籌推進共建「一帶一路」以及經貿、投資、人文等領域務實合作，加強在國際和地區事務中的協調配合，共同維護戰略利益，推動老中命運共同體建設提質升級。