G7峰會｜澤連斯基拜登簽安全協議　冀促成烏克蘭最終加入北約

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）6月13日出席意大利七國（G7）集團峰會期間，分別與美國和日本簽署為期10年的雙邊安全協議，旨在加強烏克蘭抵禦俄羅斯的能力。



美烏雙邊安全協議：為加入北約鋪路

據路透社13日報道，美烏安全協議文本顯示，雙方承認該協議旨在推動烏克蘭最終加入北約，成為支撐烏克蘭加入聯盟的第一步。澤連斯基長期以來一直尋求加入北約，但西方盟國此前卻一直未有同意。

2024年4月29日，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）突訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面後舉行記者會。（Reuters）

2024年4月29日，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）突訪基輔，於烏克蘭國會發表演說。（Reuters）

協議規定，如果烏克蘭遭受武裝襲擊或威脅，美國和烏克蘭高級官員將在24小時內會面，就應對措施進行磋商，並確定烏克蘭需要哪些額外的防禦需求。

協議指出，為了確保烏克蘭的安全，美烏雙方都認識到烏方需要一支強大的軍事力量以及對其國防工業的持續投資。

協議提到，美國打算提供長期物資、培訓和諮詢、保障、情報、安全、國防工業、機構等支持，以發展烏克蘭安全和國防力量，使其能夠捍衛主權獨立和民主。

2024年6月7日，美國總統拜登（Joe Biden）在法國巴黎與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行雙邊會面。（Reuters）

除了美烏安全協議外，烏克蘭和日本也簽署一項為期10年安全協議。澤連斯基在社交媒體上表示，日本2024年將提供45億美元（約350億港元），並在協議的期限內持續支持烏克蘭，包括安全和國防援助、人道主義援助、技術和金融合作等。