美烏將於G7峰會簽署新安全協議　北約擬接管美國援烏武器協調工作

白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）6月12日表示，美國總統拜登（Joe Biden）將於意大利會見七國集團（G7）領導人期間與烏克蘭簽署一項新的安全協議。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）同日表示，北約將接管美國向烏克蘭運送武器的協調工作。



據路透社12日報道，沙利文在「空軍一號」上對記者表示，透過該安全協議，美國將向俄羅斯發出明確的訊號，顯示美方對烏克蘭長期的支持，尤其是在國防和安全領域上。

沙利文補充道，目前已有15個國家簽署了該安全協議，能進一步加強烏克蘭的防禦威懾能力。

2024年2月14日美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在美國華盛頓白宮舉行的新聞發布會上發表講話。（REUTERS）

2024年6月11日，七國集團(G7) 國家和歐盟的旗幟飄揚在意大利費德里西亞諾城堡(Castello Federiciano，暫譯)。（REUTERS）

除了與烏克蘭簽定安全協議外，白宮發言人柯比（John Kirby）12日曾表示，美國擬在G7領導人峰會宣布針對俄羅斯的新制裁和出口管制。

北約料將接管美國向烏克蘭運送武器的協調工作

斯托爾滕貝格12日在布魯塞爾舉行的北約國防部長會議前夕表示，他預計各國防長們將批准一項由北約領導對烏克蘭運送武器和軍事培訓的計劃。

他指出，北約盟國正在採取果斷的措施，反制俄羅斯以顛覆、暴力行為、網絡攻擊和虛假訊息破壞各國穩定的行動。斯托爾滕貝格強調，俄羅斯的威脅不會阻止西方對烏克蘭的支持。