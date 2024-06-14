G7峰會公報草案：七國集團領導人深深擔憂以黎邊境局勢

七國集團領導人對以色列和黎巴嫩邊境的局勢深感擔憂，並贊同美國為確保加沙地帶停火所做的努力。



路透社報道，七國集團（G7）領導人星期四（6月13日）在輪值主席國意大利舉行峰會。根據一份聯合公報草案，G7領導人將聲明對以黎邊境局勢深感擔憂，並將重申堅定不移地致力於推動以色列和巴勒斯坦和平共處的兩國解決方案。

此外，G7領導人還將呼籲以色列履行國際法規定的義務，不要在加沙南部城市拉法發動全面進攻。

本輪以哈衝突持續八個多月以來，衝突雙方僅在去年11月短暫停火一週，其間哈馬斯釋放了一小部分人質，以色列釋放了一批巴勒斯坦囚犯。停火期滿後，雙方恢復戰鬥至今。

2024年6月13日，黎巴嫩真主黨和以色列軍隊之間持續發生跨境衝突，在以色列佔領的戈蘭高地，以色列人在以黎邊境觀看煙霧和火災。（Reuters）

以黎衝突：2024年6月13日，在黎巴嫩真主黨和以色列軍隊之間持續的跨境衝突中，一枚從黎巴嫩發射到以色列的火箭被攔截。（Reuters）

美國總統拜登（Joe Biden）5月31日公布了一份三階段停火方案，並與多國領導人共同呼籲哈馬斯接受這項提議，也敦促以哈雙方領導人都作出必要妥協。但哈馬斯尚未明確表態接受，華盛頓稱以色列接受提議，但以色列至今還沒發表過相關聲明。

在加沙戰事持續之際，以色列和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的跨境衝突也出現升級趨勢。為報復以軍打死真主黨高級指揮官，真主黨星期四連續第二天向以色列發射大量火箭彈和無人機。

2024年6月13日，，黎巴嫩真主黨和以色列軍隊持續發生跨境敵衝突期間，在以色列所佔戈蘭高地的卡茨林（Katzrin）可見黎巴嫩境內房屋受襲後冒出濃煙。（Reuters）

2024年6月13日，黎巴嫩真主黨和以色列軍隊在以黎邊境持續進行跨境衝突持續期間，一架消防飛機協助撲滅以色列境內的火災；這是由黎巴嫩向以色列發射的火箭引起。（Reuters）

以色列政府發言人門切爾當天晚些時候在記者會上說，以色列將以武力回應真主黨的所有侵略行為；無論是通過外交努力還是其他方式，以色列都將恢復北部邊境的安全。

本文獲《聯合早報》授權轉載

