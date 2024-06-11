以軍：黎巴嫩真主黨試圖擊落以色列戰機　去年10月以來首次

據《以色列時報》（The Times of Israel）6月10日報道，以色列國防軍表示，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）9日向黎巴嫩南部上空的以色列戰鬥機發射防空導彈。報道稱，這是去年10月7日新一輪以巴衝突爆發以來，黎巴嫩首次試圖攻擊以色列的戰機。



以色列國防軍稱，以軍戰鬥機未受到這次襲擊的嚴重威脅，導彈發射後不久，以軍一架無人機在黎巴嫩沿海城市蘇爾（Tyre）附近擊中並擊斃發動攻擊的真主黨小隊。

報道指出，以色列和黎巴嫩真主黨的跨境衝突正不斷加劇，過去數週，真主黨一直在緩慢地擴大對以軍行動的規模、範圍和強度。

2024年6月10日早上，黎巴嫩射向以色列北部上加利利地區發射的火箭彈遭攔截影片：

另據以色列陸軍電台報道，6月10日早上，有6枚火箭彈從黎巴嫩射向以色列北部上加利利（Upper Galilee）地區，造成多個地點發生火災，梅納拉地區一棟房屋受損。目前暫無人員傷亡報告。

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