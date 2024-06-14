日本首次參加「勇敢之盾」軍演
撰文：王海
出版：更新：
新華網6月13日引述美媒《星條旗報》（Stars and Stripes）報道，日本首次參加6月7日至18日舉行的美軍「勇敢之盾」（Valiant Shield）軍事演習。
報道稱，「勇敢之盾」軍演從2006年起每2年進行一次，今年是第10次舉行，。今年的演習匯集美軍所有六大軍種，演習地點選在關島、北馬利亞納群島和帛琉的陸上區域和周邊海域。
日本政府一名發言人曾在5月告訴美國《星條旗報》記者，日本航空自衛隊和海上自衛隊將首次參加「勇敢之盾」演習，派出約4000名軍人、8艘艦艇和60架飛機。
演習負責人之一、美國海軍少校穆利克（Haider Mullick）表示，此次軍演內容包括海上攔截、防空作戰、反潛作戰以及情報、監視、偵察和指揮控制行動。
穆利克7日通過電子郵件回覆記者，美國的盟友和夥伴國派出大批艦艇和飛機參加今年的「勇敢之盾」演習。
環太平洋軍演前夕 台灣海巡艦艇停靠檀香山港引揣測美國防長訪柬埔寨 柬媒：洪森同意恢復兩國軍事對話和聯合軍演美中官員視像會議 美方稱關注解放軍台海軍演圍台軍演次日 大陸拖船「聯合啟瑞號」在東海沉沒引議論