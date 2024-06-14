日本首次參加「勇敢之盾」軍演

新華網6月13日引述美媒《星條旗報》（Stars and Stripes）報道，日本首次參加6月7日至18日舉行的美軍「勇敢之盾」（Valiant Shield）軍事演習。



報道稱，「勇敢之盾」軍演從2006年起每2年進行一次，今年是第10次舉行，。今年的演習匯集美軍所有六大軍種，演習地點選在關島、北馬利亞納群島和帛琉的陸上區域和周邊海域。

日本政府一名發言人曾在5月告訴美國《星條旗報》記者，日本航空自衛隊和海上自衛隊將首次參加「勇敢之盾」演習，派出約4000名軍人、8艘艦艇和60架飛機。

2024年6月9日，「勇敢之盾」演習在菲律賓海進行期間，美國列根號航空母艦上一名二級軍士指揮一架F/A-18F「超級大黃蜂」戰機。（Daniel Providakes/U.S. Navy）

美軍「勇敢之盾」（Valiant Shield）軍事演習進行期間，一部隸屬美國海軍第27攻擊戰機中隊（Strike Fighter Squadron 27）的F/A-18E「超級大黃蜂」（Boeing F/A-18E Super Hornet）戰機2024年6月7日在列根號（USS Ronald Reagan (CVN-76) ）航母甲板上降落。（圖片來源：美國海軍）

演習負責人之一、美國海軍少校穆利克（Haider Mullick）表示，此次軍演內容包括海上攔截、防空作戰、反潛作戰以及情報、監視、偵察和指揮控制行動。

穆利克7日通過電子郵件回覆記者，美國的盟友和夥伴國派出大批艦艇和飛機參加今年的「勇敢之盾」演習。