環太平洋軍演前夕　台灣海巡艦艇停靠檀香山港引揣測

台灣海巡署艦隊分署直屬船隊4000噸級「新竹艦」（CG5002）日前出海執行35天「西太平洋公海漁業巡護任務」。但媒體注意到，新竹艦11日停靠在檀香山港內進行整補，外界懷疑是要參加本月26日起展開的29國「2024環太平洋軍演」。台灣海巡人士表示，這僅是例行性的巡護任務，不過也私下證實，「這是10餘年來，美方再度答應讓台灣官方船隻靠泊在夏威夷整補」。



全球規模最大的2024年環太平洋軍事演習（Rimpac）預計本月26日在夏威夷群島及其周邊海域登場，並持續至8月2日，預計包括29國、40艘水面艦艇、3艘潛艦、14國陸軍部隊、150多架飛機以及逾2.5萬名人員參與。

海巡署舷號5002的4000噸級海巡艦「新竹」號。（台灣海巡署）

儘管美方稍早已經宣布，今年演習並未邀請台灣參加，但仍有軍事觀察家預測，今年演習某些訓練科目上，可能會釋出對台海局勢的指向性，美國和台灣可能會上演一次「意外相遇」，實施油彈補給協作。

綜合台媒報道，台灣海巡署官員12日在立法院證實，海巡署所轄新竹艦正在執行太平洋公海巡護的例行任務，但其他相關細節不便公開。海巡署副署長謝慶欽表示，新竹艦正在執行今年第一次太平洋遠洋公海巡護，目前一切正常。該艦是現役最大的海巡艦，續航力長，也有醫療人員及設備，適合執行遠洋巡護任務，所以指定該艦做中區太平洋遠洋巡護任務。至於任務的相關細節部分，不便公開報告，只能私下向立委說明。