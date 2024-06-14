烏克蘭和平峰會明在瑞士舉行　路透社：中國向多國力推北京方案

10名外交官透露，中國正致力遊說參加6月15日至16日由瑞士舉行的烏克蘭和平峰會的各國政府，支持北京提出的解決俄烏戰爭的替代計劃。



據路透社6月13日報道，目前已有90個國家和組織參加將於15日至16日在瑞士比爾根山度假村（Burgenstock Resort）召開的峰會，會中將尋求為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky，又譯澤倫斯基）的和平提議建立支持，包括要求俄羅斯軍隊完全撤出烏克蘭。

圖為2024年6月13日，鏡頭下位於瑞士盧塞恩（Lucerne）的比爾根山度假村（Burgenstock Resort）的門牌。烏克蘭和平峰會6月15日至16日假座此地舉行。（Reuters）

烏克蘭、美國和其他西方國家政府都極力遊說中國參加峰會，藉此強化峰會的正統性，並就未來和平進程的路線圖達成廣泛共識。但中國已表明不會出席，認為俄羅斯沒有受邀參加，俄烏戰爭不具備和談的條件。

駐北京外交官說，中國在就此議題與發展中國家對話時，沒有公開批評瑞士這場峰會，或直接要求各國抵制。

圖為2024年5月28日，鏡頭下位於瑞士盧塞恩（Lucerne）的比爾根山度假村（Burgenstock Resort）。烏克蘭和平峰會6月15日至16日假座此地舉行。（Reuters）

圖為2024年6月13日，鏡頭下瑞士盧塞恩（Lucerne）的比爾根山度假村（Burgenstock Resort）前方，一面瑞士國旗隨風飄揚。烏克蘭和平峰會6月15日至16日假座此地舉行。（Reuters）

但一名知情人士說，中國政府告訴一些與會的發展中國家稱，這場峰會將會延長戰爭；另兩名外交官則說，中國一直向西方國家表示，許多發展中國家對這場峰會的看法與北京相同。

一名外交官更形容，中國此舉形同對瑞士這場峰會進行「微妙抵制」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

