歐盟對華電動車加徵關稅　德國：冀與中國達成「友好」解決方案

針對歐盟決定對中國電動車加關稅，德國政府發言人6月14日表示，德方致力與中國尋求和睦友好的解決方案，希望中方在有關問題上採取嚴肅行動，避免一場正不斷升級的貿易衝突。



據路透社14日報道，在歐盟威脅要對中國電動車加徵反補貼關稅之後，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）政府正推動與中國達成「友好」的解決方案。

發言人在例行記者會上表示，德國強烈昐望與中國就貿易衝突達成「友好」解決方案，惟中方同樣需要採取嚴肅的行動回應。

同場的德國經濟部發言人表示，歐盟必須找到符合世界貿易組織（WTO） 規範的解決方案。對於經濟部長哈貝克（Robert Habeck）下週訪問中國，他不會直接參與關稅談判，惟將與中國官員會晤，共同推動更公平的貿易條件。

2024年6月8日，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）在出席歐寶汽車公司125周年慶典期間，前往參觀歐寶工廠並與工廠員工合照。（Reuters）

歐洲經濟：圖為2023年5月25日，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）在柏林出席會議。（Reuters）

德媒《明鏡周刊》（Der Spiegel）引述德國交通部長維辛（Volker Wissing）表示，關稅對德國來說是一場災難，對歐盟也沒有好處，沒有人希望與中國打貿易戰。

作為歐洲最大的經濟體，德國政府與業界的的立場尤其重要。此前德國主要汽車製造商曾表態強烈反對歐盟關稅，擔心報復措施可能會損害其在中國市場的業務。

德國主要汽車製造商曾表態強烈反對歐盟關稅，擔心報復措施可能會損害其在廣大的中國市場的業務。圖為2015年9月22日，在印度經銷商拍攝的德國汽車製造商福士﹙Volkswagen，又稱大眾﹚標誌。（REUTERS）

彭博社6月15報道指，德國希望阻止汽車關稅生效或至少放寬關稅，但德國官員並未證實相關消息。