回應歐盟對華徵反補貼稅　中方：期待歐方盡快回到正確軌道

歐盟擬對中國電動汽車徵收臨時反補貼稅，中國駐歐盟使團公使說，期待歐方儘快回到與中方對話交流、協商解決雙方關切的正確軌道。



據新華社報道，2024年中歐商業高峰論壇當地時間6月14日在布魯塞爾舉行。本次峰會由歐盟中國商會主辦，主題為「中歐兩大市場：深度互嵌高度依存」。

中國駐歐盟使團公使彭剛說，日前歐委會發布初裁披露，擬對從中國進口的電動汽車徵收臨時反補貼稅。部分歐盟成員國以及平治（Mercedes-Benz）、寶馬（BMW）、大眾（Volkswagen）、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）等大批歐洲汽車製造企業均對此明確表示反對。中國產業界對此深感失望，中方已表達嚴正立場。「我們期待歐方儘快回到與中方對話交流、協商解決雙方關切的正確軌道上來。」

中國車業・中國製汽車・中國汽車：2024年1月10日，等待出口的汽車停泊在中國山東省煙台港的一個碼頭。（Reuters）

彭剛說，中歐經貿務實合作是機遇不是風險。所謂「中國新能源產能過剩論」，完全是美歐一些政客編造的一個偽命題。以產業補貼政策引導產業發展、調整產業結構，是世界各國普遍採用的通行做法。中國的產業補貼政策主要是引導性的，相關補貼政策已及時全面向世貿組織通報，不存在世貿組織所規定的禁止性補貼。

彭剛還說，只有公平、良好和有效的競爭，才能提高企業和市場的競爭力。中國產品和企業來到歐洲，更會給歐洲帶來良性競爭，從而提高歐洲企業的競爭力，促進歐洲科技發展、企業實力和民眾福祉。

歐盟委員會6月12日通知汽車製造商，將從7月4日起，對從中國進口的電動車徵收最高達38.1%的臨時反補貼稅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

