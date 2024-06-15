李強今轉訪澳洲　中澳關係解凍關鍵一步？

中國國務院總理李強6月15日將轉抵澳洲進行訪問，這是7年來中國總理首次訪問澳洲。澳媒分析，李強在為期4天的訪問期間，兩國可能就簽證政策、熊貓外交、能源合作、CPTPP和貿易關係達成共識。



中國想加強兩國經濟聯繫，澳洲則希望中方能盡快繼續解除對澳洲商品的貿易制裁。澳洲廣播公司（ABC）指，中方維持貿易禁令可能會損害中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的願望，因此解決與澳洲貿易問題變得更緊迫，中國可能宣布解除對澳洲龍蝦的出口禁令，標誌着中澳貿易關係的全面恢復。

簽證政策＋熊貓外交

中國可能宣布對所有澳洲公民實施15天免簽證入境政策，以吸引更多澳洲遊客，中國也可能宣布把一對新的熊貓送往阿德萊德動物園（Adelaide Zoo），以取代現有的這對熊貓，象徵中國國家主席習近平願意繼續與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）保持政治接觸。

能源合作＋CPTPP

中國對鋰等能源資源的戰略需求，以及對澳洲鐵礦石的持續需求，將是此次訪問的重點議題。除此之外，中國希望加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），而澳洲在其中扮演着重要角色。中國希望通過此次訪問，向澳洲以及其他CPTPP成員國表明其加入的決心。

儘管此次訪問可能帶來某些積極的成果，但中澳兩國之間仍然存在一些分歧，例如對澳洲公民楊恆均的判決。