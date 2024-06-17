韓國首爾大學醫院教授今起無期限停診

為支持韓國實習醫生和住院醫生反對政府擴招的行動，首爾大學醫院教授星期一（6月17日）起無期限停診。



韓聯社報道，首爾大學醫學院及首爾大學醫院緊急對策委員會（對策委）發佈的調查結果顯示，首爾大學醫院、盆唐首爾大學醫院、江南中心等教授中有529人決定將從17日起無期限停診，佔比54.7%。預計手術室的啟動率將降至33.5%。包括這529人在內，共873名教授支持停診，佔參與診療教授總數的90.3%。

對策委17日上午在首爾醫大舉行集會，宣布無限期停診，並於下午舉行相關研討會。對策委說，停診期間重症和罕見疾病患者治療照常進行，但預計診療規模將減少約40%。此外，大韓醫師協會也已宣布將於18日停診。

韓國醫生罷工：2024年4月1日，一名男子在韓國首爾一處觀看電視上播放韓國總統尹錫悅就醫生罷工示威發表講話的新聞報道。（Reuters）

韓國醫生罷工：2024年3月3 日，韓國首爾大批醫生參加集會，抗議政府增加醫學院招生名額的計劃。（Reuters）

韓國政府方面從即日起實行「重症應急疾病輪流值班制」，以確保患者可以在黃金時間接受治療。政府還要求首都圈、忠清道、全羅道、慶尚道四個地區的醫療機構制定排班計劃，確保各區每天至少有一家機構負責夜間和公休日的急診救治工作，並設立患者舉報電話「129」。

韓國政府要求各大學醫院院長，研究教授停診給醫院造成損失的賠償問題，並考慮將不予應對的醫院從健康保險預付款支付名單中剔除等方案。