韓國首爾大學醫院教授今起無期限停診
撰文：聯合早報
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為支持韓國實習醫生和住院醫生反對政府擴招的行動，首爾大學醫院教授星期一（6月17日）起無期限停診。
韓聯社報道，首爾大學醫學院及首爾大學醫院緊急對策委員會（對策委）發佈的調查結果顯示，首爾大學醫院、盆唐首爾大學醫院、江南中心等教授中有529人決定將從17日起無期限停診，佔比54.7%。預計手術室的啟動率將降至33.5%。包括這529人在內，共873名教授支持停診，佔參與診療教授總數的90.3%。
對策委17日上午在首爾醫大舉行集會，宣布無限期停診，並於下午舉行相關研討會。對策委說，停診期間重症和罕見疾病患者治療照常進行，但預計診療規模將減少約40%。此外，大韓醫師協會也已宣布將於18日停診。
韓國政府方面從即日起實行「重症應急疾病輪流值班制」，以確保患者可以在黃金時間接受治療。政府還要求首都圈、忠清道、全羅道、慶尚道四個地區的醫療機構制定排班計劃，確保各區每天至少有一家機構負責夜間和公休日的急診救治工作，並設立患者舉報電話「129」。
韓國政府要求各大學醫院院長，研究教授停診給醫院造成損失的賠償問題，並考慮將不予應對的醫院從健康保險預付款支付名單中剔除等方案。
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