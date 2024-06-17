澳學者：澳洲需與中國加大採礦合作　因美國欠缺相關技術

據英媒6月16日報道，隨着中澳兩國關係回暖，2023年澳洲對華貨物出口額達到創紀錄的2190億澳元，超過新冠疫情前的水平。澳洲學者認為，中方對澳方的訪問突顯了兩國貿易關係的重要性，兩國有必要加大在礦業等領域的合作。



澳洲政府發布的報告顯示，在2023年，中國購買了2190億澳元的澳洲出口商品，佔到澳洲出口總額的32.5%，是澳洲農業、資源和服務的最大海外市場。中國是澳洲最大的貿易夥伴，與中國的貿易和投資對澳洲未來的繁榮至關重要。

英媒稱，這一數字達到了創紀錄水平，超過了2019年的1680億澳元，高於新冠疫情前的水平。貿易復甦主要與澳洲最重要的出口產品鐵礦石的價格上漲，以及旅遊業和服務業的反彈有關。

悉尼大學商學院教授亨德利斯克（Hans Hendrischke）表示：「儘管存在許多干擾，但兩國間的經濟關係依然十分強勁，並且不斷發展。」

李強訪澳：2024年6月17日，中國總理李強在澳洲坎培拉澳洲國會大樓與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）握手。（Reuters）

應澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）邀請，中國國務院總理李強6月15日下午乘包機抵達阿德萊德機場，開始對澳洲進行正式訪問。在分析人士看來，中方訪問澳洲凸顯了兩國貿易關係以及澳洲大宗商品出口的重要性。

亨德利斯克認為，中方希望加強與澳洲在關鍵礦產開採方面的合作，澳洲也需要與中國開展合作，「無論澳洲是否願意，它都必須與中國合作開採這些礦產。美國會反對這一點，但他們沒有相應的技術。」

英媒也指出，澳洲向中國出口鐵礦石和鋰（Lithium），保持了澳洲經濟的彈性。其中，鋰是電動汽車電池所需的關鍵原材料。中國天齊鋰業已經與澳洲礦業巨頭IGO聯合建設了一座氫氧化鋰提煉廠，該工廠一直在努力提高產量。

澳洲是全球最大的產鋰國，根據澳洲政府數據，該國98%的鋰輝石出口到中國。

鋰是手機及電動車電池的重要材料，收購鋰礦可以確保供應穩定。（路透社）

隨着中澳關係回暖，中國與澳洲的貿易往來持續增長。今年3月，中國宣佈終止對澳洲進口葡萄酒徵收反傾銷稅。5月，中國又宣布取消對澳洲5家主要牛肉生產商的進口禁令。

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）12日表示，在中方訪澳後，澳洲對華出口的最後障礙——中方對澳活龍蝦的進口禁令將很快解除，他對此有信心。美聯社認為，龍蝦重返中國市場將成為本屆澳洲政府上台以來穩定雙邊關係的一個裏程碑。

法瑞爾還補充說，今年4月，有價值8600萬澳元葡萄酒運往中國，比過去三年銷往中國的澳洲葡萄酒總額還要多。因此他樂觀地認為，中澳貿易將「全面復甦」。

FotoJet中共中央政治局委員、外交部長王毅3月20日在澳洲坎培拉與澳洲外長黃英賢（Penny Wong）舉行第7輪中澳外交與戰略對話.（Reuters）

據《澳洲人報》（The Australian）報道，澳洲中國工商業委員會主席奧爾森（David Olsson）近日表示，儘管地緣政治局勢緊張，澳洲繼續從與中國的經濟夥伴關係中獲得繁榮，在礦產、能源、農產品、旅遊等領域維持了數十年的貿易往來。

奧爾森認為，中國和澳洲的經濟具有互補性，「隨着兩國關係日漸穩定，現在是進一步討論這種經濟夥伴關係帶來的好處的時機。」

中國外交部發言人林劍此前表示，中國和澳洲都是亞太地區重要國家，經濟高度互補，合作前景廣闊。鞏固和維護中澳關係發展勢頭是兩國人民的共同期待。中方願以此訪為契機，同澳方一道加強高層交往，增進理解互信，深化務實合作，共同構建更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略夥伴關係。