歐盟今討論歐委會主席人選　英媒：多國領袖擬支持馮德萊恩連任

歐盟多國領袖6月17日將舉行非正式會議，討論歐盟委員會主席人選，據英國《衛報》17日指，現任主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）有望連任。英媒17日引述多位不具名官員表示，歐盟領導人計劃支持馮德萊恩連任。



這次非正式會議是6月27至28日正式峰會的前奏，屆時將就新任歐盟委員會主席達成最終協議。歐洲議會7月18日會投票選出主席。

路透社17日分析指，歐盟成員國27位領導人中有13位來自歐洲人民黨（EPP）。加上法國和德國的支持，馮德萊恩將獲得提名所需的合格多數票。

歐洲議會選舉6月9日投票後，各黨派議席分配圖（歐洲議會網站）

分析還指出，法國曾考慮馮德萊恩的替代方案，不過馬克龍率領的執政黨在今屆歐洲議會選舉告負，令他決定提前國內大選，難以花費太多精力顧慮歐盟事務。

這次非正式會議還將討論歐洲理事會主席和歐盟外交與安全政策高級代表的人選。