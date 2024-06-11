馮德萊恩地位穩不穩？黨內議員隨時走票　夾縫中尋求連任歐盟主席

歐洲議會選舉結束，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）領導的歐洲人民黨（European People's Party，簡稱EPP）維持議會內最大黨地位，但並不代表她就可輕鬆連任，尤其隨時面對黨內議員「走票」的危機，且據外媒指，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）嘗試阻礙馮德萊恩出席一場與歐盟主要國家領導人的非正式會晤，這場會面的議題正是討論下屆歐盟主要領袖人選。



作為首位擔任歐盟委員會主席的女性，馮德萊恩要成功連任需要滿足兩個條件。第一是要獲得歐盟成員國大多數領導人的支持，第二是在新一屆歐洲議會中獲得至少361票。

由馮德萊恩領銜的歐洲人民黨在6月9日的點票結果中獲得些微多數。她領導的中間派聯盟，包括她所屬的歐洲人民黨、中間偏左的社會民主進步聯盟（Socialists and Democrats）以及自由派復興黨（Renew Group），在歐洲議會720個議席中贏得400個議席。

6月9日，馮德萊恩在布魯塞爾歐洲議會發表講話。（Reuters）

在極右勢力崛起擠壓中間派之後，馮德萊恩尋求連任的情況變得微妙。她需要歐洲議會內 361名議員支持她連任。雖然馮德萊恩所屬聯盟擁400議席，但根據以往投票情況，聯盟的歐洲議會議員至少有10%不會投票給她，這可能使她無法獲得361票。

如果她無法從自己所屬的政黨與盟友獲得足夠的選票，她將面臨一個抉擇：尋求綠黨的支持，綠黨希望在氣候議題上獲得馮德萊恩的保證和支持，但她所屬的歐洲人民黨過往並不支持這些理念。

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導意大利兄弟黨在歐洲議會中獲勝。（REUTERS）

馮德萊恩也有可能需要去向意大利總理梅洛尼（Geogia Meloni）所屬的極右政黨尋求支持，但此舉可能會觸怒她本身所屬的中間派聯盟。這些選項都會讓馮德萊恩左右做人難。

據新聞網站Politico 6月11日報道，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）試圖阻止馮德萊恩出席6月17日舉行的一場與歐洲主要國家領導人的非正式會晤，而這場活動的主要議題恰巧就是討論下屆歐盟領導人人選。

在與歐盟主要國家領導人及其助手的對話中，米歇爾建議將馮德萊恩排除這場會面之外，因為她同時是歐洲人民黨主要候選人，並尋求連任歐盟委員會主席。

歐盟領導人在這場會面中需要就歐盟委員會、歐洲理事會（米歇爾目前的職位）和歐洲議會的下一任主席以及下一任外交政策負責人人選進行討論。