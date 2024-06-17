普京將訪朝鮮　韓國情報部門：俄朝或達成「有事時軍事介入」承諾

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）6月18將訪問朝鮮，韓國情報部門認為，俄朝或以此為契機，達成類似於軍事介入水平的軍事合作關係。



普京2023年9月13日會晤金正恩，兩人握手（REUTERS）

韓聯社報道，韓國情報和安全部門人士6月17日表示，俄羅斯和朝鮮預計以普京訪朝為契機，建立起相當於「有事時自動軍事介入」水準的緊密軍事合作關係。雙方可能會採用類似1961年的合作模式，這意味着一旦朝鮮進入戰爭狀態，俄羅斯有可能立即採取軍事介入活動。

1961年，朝鮮與原蘇聯簽署《朝蘇友好合作互助條約》，其中包括，締約任何一方處於戰爭狀態時，另一方應立即盡其全力給予軍事及其他援助。

普京將於星期二至星期三（18日至19日）訪朝。俄朝互動引起韓國和盟友美國警惕，韓國外交部此前說，韓政府將密切關注普京訪朝動向，並就應對方案進行討論。

韓國國家安保室室長張虎鎮星期天（16日）接受採訪時說，曾與俄方進行過警告式溝通，強調不可逾越特定界限。

另據路透社早前報道，韓國副外長金洪均上周與美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）通緊急電話時表明，平壤和莫斯科決不能開展更多軍事合作，決不能違反聯合國安理會的決議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

