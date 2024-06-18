意大利南部2移民船沉沒　至少11死64失蹤

歐洲再有移民船海上遇險，意大利南部海域6月17日發生兩宗沉船事故，至少造成11名移民死亡、64人失蹤。其中一宗有10人死亡，德國救援組織RESQSHIP指出，該機構派出搜救船，從一艘正下沉的木船上救起了51人，其中包括兩人昏迷不醒人，另在甲板下發現了10具屍體。



RESQSHIP表示，已將生還者移交給意大利海岸警衛隊。據聯合國難民署（UNHCR）聲明稱，該艘船的移民來自敘利亞、埃及、巴基斯坦和孟加拉。

第二宗沉船事故，發生在意大利卡拉布里亞（Calabria） 以東約200公里，一艘從土耳其出發的船隻起火並翻覆。UNHCR指出，該艘船有64人失蹤、11人獲救，另有一名女子死亡，他們來自伊朗、敘利亞和伊拉克

意大利海岸防衛隊稍早表示，正聯同歐盟邊境機構Frontex搜索失蹤者，並再次呼籲歐盟各國政府加強地中海搜救力度，拓展合法、安全的移民管道，讓移民「不至於被迫在海上冒生命危險」。

據國際移民組織稱，自2014年以來，已有超過23,500名移民於偷渡期間，在地中海中部死亡或失蹤，其中今年迄今有749人，使其成為全球最危險的偷渡路線之一。