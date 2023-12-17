利比亞移民船傾覆　最少61死

利比亞西部海域發生移民船隻被大浪淹沒事件，國際移民組織（IOM）推斷約有61人已死亡。



法媒報道，根據國際移民組織12月16日發的聲明，這艘搭載移民的船從位於利比亞西北海岸的祖瓦拉（Zuwara）出發後，被海浪淹沒；該組織認為，船上「大量移民」可能已經葬身大浪之中。

國際移民組織利比亞辦事處引述倖存者的話說，船上載有大約86名移民，這宗傾覆事件的大多數受害者來自尼日利亞、岡比亞和其他非洲國家。該組織已經向倖存者提供醫療支援，倖存者目前狀況良好。

國際移民組織2023年12月16日發聲明，公布利比亞西部海域發生移民船隻傾覆事件。（X/Twitter@IOM_Libya）

國際移民組織發言人賈科莫（Flavio Di Giacomo）在社交平台X（前稱Twitter）上發文稱，2023年超過2250人在地中海中部移民路線上喪生，這驚人的數字表明，「在海上拯救生命的工作做得還不夠」。

地中海移民路線是全球最致命的移民路線之一，但仍有大量移民冒險橫渡。2011年以來，利比亞政局陷入持續動盪，許多非法移民以利比亞為中轉站，乘船穿越地中海，前往歐洲。

法媒另引述聯合國難民機構統計，2023年有超過15萬3000名移民從突尼斯和利比亞抵達意大利。

本文獲《聯合早報》授權轉載

