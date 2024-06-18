菲反駁中國海警指船隻危險接近　美國務院批評中方令南海緊張升級

中國海警於6月17日表示，當日依法對非法闖入南沙群島仁愛礁鄰近海域的菲律賓船隻，採取了管制措施，並指責菲國船隻「故意危險接近中方正常航行船隻」，菲律賓方面反駁指控不實。美國國務院同日譴責中國，指中方當日在南海的挑釁行為令緊張升級且不負責任，並重申對菲律賓的支持。



中國海警6月17日表示，當日上午有一艘菲律賓運補船闖入南沙群島仁愛礁附近海域，因此遭中方採取管制措施。中方並指責，菲國船隻「故意危險接近中方正常航行船隻」，導致發生擦碰。

菲軍方：中國海警說法具欺騙及誤導性

不過，菲律賓軍方隨後反駁斥說法， 指中國海警的聲明具欺騙及誤導性。菲律賓南海特別工作小組表示，菲方船隻遭中方撞擊和拖曳，危及人員生命並損壞船隻。菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）發聲明中表示，中國的行為危險和魯莽，是南海和平穩定的真正障礙。

美國國務院則重申，與菲律賓的共同防禦條約適用於在南海等所有地方，包括任何對菲律賓軍方、船隻或飛機的攻擊。聲明又稱，中方危險且蓄意使用高壓水槍、撞擊、阻擋演習，以及拖曳受損的菲律賓船隻，危及菲律賓人員性命，是魯莽的行為，威脅到地區和平與穩定。

美國駐菲律賓大使羅玫凱（MaryKay Carlson）也稱，強烈譴責中國的危險行動，又指這些行動危及人命。