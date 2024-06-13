為｢海警三號令｣暖身？ 海軍3艘萬噸驅逐艦奔南海為期6天實戰演訓

中國海警局5月發布了第3 號令，對海上行政執法程序做出詳細規定，並且在6 月15日正式施行。依照此法，海警可扣留在南海的外籍人士或船隻二至三個月，引發南海周邊菲律賓及越南等國的緊張。而就在此敏感時刻，解放軍南部戰區宣布，海軍某驅逐艦支隊組織 3 艘「萬噸大驅」等多型主戰艦艇組成訓練編隊，赴南海某海域，展開 6 天 5 夜的跨晝夜長航時實戰化訓練。有分析指出，這明顯是在為「海警三號令」鋪路，示警南海諸國。



《央視軍事》12日報道，海軍 055 型導彈驅逐艦咸陽艦、遵義艦、延安艦和 052C 型導彈驅逐艦海口艦等多型主戰艦艇，組成艦艇訓練編隊並抵達目標海域。隊伍展開快速機動並佔領有利陣位，組成綜合防禦隊形，各作戰系統進入一級戰鬥部署。

報道介紹，待鎖定目標後，在編隊指揮所統一指揮下，編隊各艦立即機動調整，組成對海打擊戰術隊形，按預案對目標實施精確打擊。「水面威脅剛剛解除，海口艦對空預警探測戰位，發現多個不明空中目標向編隊襲來，遵義艦、海口艦迅速調整射擊陣位，組織雙艦協同抗擊『敵』目標。」

「敵」空中目標被成功擊落後，海口艦艦載直升機立即前出，配合編隊進行艦潛聯合訓練，形成立體式偵察，檢驗多型戰艦協同作戰能力。

央視披露，此次訓練中，3 艘「萬噸大驅」還展開海上模擬補給訓練。由咸陽艦模擬補給艦為遵義艦、延安艦進行補給。隨著補給命令下達，編隊艦艇迅速調整航道，遵義艦、延安艦加速佔領咸陽艦左右側補給陣位，咸陽艦開始橫向補給。

完成橫向補給後，三艦又變換陣型，展開縱向模擬補給，並利用艦載直升機，進行模擬垂直補給訓練，全面檢驗艦艇戰時補給能力。

此次編隊實戰化訓練共 6 天 5 夜，主要進行編隊主砲對岸射擊、編隊協同反潛、編隊對海突擊、編隊戰時條件下航行補給等訓練內容。